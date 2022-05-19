Akşehir'de 19 Mayıs kutlamaları - Haberler

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk programından sonra etkinliklere Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda devam edildi. Buradaki törende Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü de yer aldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından 19 Mayıs ile ilgili şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Akşehir Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından yapılan gösterinin ardından spor kulüpleri tarafından hazırlanan boks, tekvando ve jimnastik gösterileri izlendi. Gösterilerin ardından tören sona erdi.

Akşehir'deki kutlamalar gece yapılacak fener alayı yürüyüşü ve dilek feneri etkinliği ile sona erecek. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel