Haber : Akse Kitap Kahve'de sona doğru - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akse Kitap Kahve'de sona doğru

 - Güncelleme:
Akse Kitap Kahve'de sona doğru

Çayırova Belediyesi'nin ikincisini hayata geçirdiği Akse Kitap Kahve'de sona yaklaşıldı.

Çayırova Belediyesi'nin ikincisini hayata geçirdiği Akse Kitap Kahve'de sona yaklaşıldı. Kütüphane ve kafeterya kısmında çalışmaların tamamlandığı Kitap Kahve'de çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'den sonra Akse Kitap Kahve de son çalışmalar yapılıyor. Kütüphane ve kafeterya bölümünde çalışmalar tamamlanırken, çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tasarımı, Çayırova ve deniz manzarasıyla göz kamaştıran projenin kısa bir süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Akse Kitap Kahve, yeşil alanı, manzarası ve kafeteryası ile dikkat çekiyor. Eşsiz şehir manzarası ve yeşil ile iç içe olma özelliği taşıyan proje ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necmettin Erbakan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title