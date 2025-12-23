Aksaraylılar 2025'e Tepkili, 2026'dan Umutsuz: "Hiçbir Şey Beklemiyorum, Hayallerim Yok"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaraylı vatandaşlar, 2026'ya sayılı günler kala 2025'i değerlendirdi. Ekonomik koşullarından yakınan yurttaşlar, maddi zorlukların günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkilediğini dile getirdi. Can güvenliğine ilişkin endişelerini de paylaşan vatandaşlar, 2026 yılına dair beklenti ve umutlarının sınırlı olduğunu ifade etti.

Kent sakinlerinden Şaban Şen şunları kaydetti:

"Burada esnaftım, şu an değilim. Hiçbir şey beklemiyorum, ümitlerim kırıldı, bekleyecek bir şey mi kaldı? 'Emekliler Yılı' dediler, bitti. 'Aile Yılı' dediler, faciaları kendiniz biliyorsunuz. Günde 3–5 kadın, kızımız, çocuğumuz ölüyor. Kime güvenip de ne bekleyeceğim ben? Hiçbir şey beklemiyorum. Bekleyeceğim de bir şey yok, ümidim de yok. 2025, 2024'ten kötü; 2024, 2023'ten kötü. Hani diyorlar ya, '2024, 2025'ten iyi olacak, mart-nisandan, iyi olacak'. Hepsi birbirinden kötü. 23 senedir her şey berbat. İnsanlık bitti, dostluk bitti, para bitti, maddiyat bitti. Adam emekli maaşı alıyor, ev kirasını ödeyemiyor. Ne bekleyeceksin? Ümit mi var? Ben bir şey beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum, hayallerim yok."

"2026'ya da güvenemiyorum, 2050'ye gelsek güvenemiyorum"

Çiftçi Halis Akyol da 2025'teki durumdan memnun olmadığını bildirerek, "Üç senedir zam olayı var. Çiftçi bitik, çiftçi kesinlikle yok. Çiftçi bittiği sürece Türkiye bitmiş sayılır. Çiftçiyi harekete geçirmesi, destek vermesi lazım. Bir de kuraklık var; yer altı suları çekildi, su darlığı var, üretim kısıklığı var. Bu ekonominin düzeleceğine asla inanmıyorum. Mazot, gübre aldı başını gitti. Geçen sene gübre 20 bin liraydı, bu sene 40 bin lira. Mazot 60 lira. Tarlamızı ekemiyoruz. Ben 2026'ya da güvenemiyorum, 2050'ye gelsek güvenemiyorum, düzen böyle giderse. Beklentimiz yok." diye konuştu.

Yeni yılda barış ve huzur dileyen Dilaver Yaşar ise, "Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Depremler, virüsler bir daha yaşanmasın. Gazze'deki çocuklar bizim din kardeşimiz. 2025 üzüntülü geçti ama 2026'yı bilmiyoruz" dedi.

Çiftçi Salih Bağ ise, "2025 pek iyi değil. Milletin alım gücü ortada. 2026 inşallah güzel olur. Çiftçilik bitik. Aldığını masraflara veriyorsun" şeklinde konuştu.

Yeni yıldan umutlu olduğunu belirten Döndü Demir, "2026'dan güzel şeyler bekliyorum. Bu sene iyi geçecek gibi. 2025 iyi geçmedi" derken, Zübeyde Tavla ise, "Bağ-Kur yatırıyorum. Emekli olup ev almak istiyorum. Emekli olmama iki senem kaldı. Eşimden ayrıyım. Tek hayalim emekli olmak" ifadelerini kullandı.