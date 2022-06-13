Aksaraylı Vatandaş: Hadi Eti Göremiyoruz da Tavuğu da Yiyemez Olduk

KEMAL ONUR ATALAY

Ekonomik kriz, kendisini en çok pazar yerlerinde hissettiriyor. Aksaray'daki bir semt pazarına alışverişe gelen ve hiçbir şey alamadığını söyleyen Aksaraylı bir vatandaş, "Yumurtaya hasretiz. Tavuk yiyorduk, yiyemez olduk. Hadi eti göremiyoruz da tavuğu da yiyemez olduk. Evimizde yağımız yok. Yani bir asgari ücretle çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Her şey ateş pahası. Yani bu milletin sonu geldi de biz farkında değiliz. Artık buna bir 'dur' demenin zamanı geldi. Artık yeter" dedi.

Aksaray'daki semt pazarında esnaf ve vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Pazara alışverişe geldiğini ve hiçbir şey alamadığı söyleyen Aksaraylı bir vatandaş, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti veriyor 4 bin 200 lira. Bir koli yumurta alamıyoruz. Bir yağ alamıyoruz. Ev kirası çıkmış 2,5 (2 bin 500'ü kastediyor) lira. Pazara geldim ama hiçbir şey alamadım. Hiçbir şeyim yok bak; pazara geldim, yok.

"HADİ ETİ GÖREMİYORUZ DA TAVUĞU DA YİYEMEZ OLDUK"

Yumurtaya hasretiz. Tavuk yiyorduk, yiyemez olduk. Hadi eti göremiyoruz da tavuğu da yiyemez olduk. Evimizde yağımız yok. Yani bir asgari ücretle çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Her şey ateş pahası. Yani bu milletin sonu geldi de biz farkında değiliz. Artık buna bir 'dur' demenin zamanı geldi. Artık yeter.

Öksüzüm var bak, evim kira. Evimin kirasını ödeyemedim, adam 'evden cık' diyor. Ne olacak bizim halimiz? Nerede Afganlı, Suriyeli varsa Aksaray'a doldurdu. Aksaray kendi açını görmüyor. Nerede Suriyeli, Afgan varsa onu besliyor. Yeter artık."

" PAZARA 200 LİRA İLE GELİYORUM, HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUM"

Asgari ücretle çalıştığını, evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirten Coşkun Acar ise cebinde 200 lira ile pazardan hiçbir şey alamadan evine döndüğünü söyledi. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirten Acar, "Bir ülkede satan dertli, alan dertli ise hükümet suçludur. Bu ülkede zengin, orta ve dar gelirler vardı. Şimdi zengin daha zengin; orta direği ve alt gelirli grubu bitirdiler. Pazara 200 lira ile geliyorum, hiçbir şey alamıyorum ya da alacaklarımın yarısını alıp gidiyorum. Bu gidişat hiç iyi değil. Bu gidişatın tek sorumlusu bence hükümettir" diye konuştu.

" MASRAFLARI ÇIKARABİLMEMİZ İÇİN 2-3 TON ÜRÜN SATMAMIZ GEREK"

Pazarcı Cumali Çelik de vatandaşların etiketlere bakıp gittiğini söyledi. "Bu pazar tezgahı 6 kişiye bakıyor" diyen Çelik, "Üzerimizdeki yük her geçen gün artıyor. İşlerimiz bir hayli sıkıntılı. Bir köy pazarına gidiyoruz, bin liralık mazot yakıyor araç, 200 lira da masrafımız var. Bizim bu masrafları çıkarabilmemiz için 2 ya da 3 ton ürün satmamız gerekiyor" dedi. Çelik, "Vatandaşlar öncelikli ihtiyaçlarını alıyor, karpuz almıyorlar. Geçen yıl kilosu 2 lira olan karpuz az çok kazandırıyordu. Maalesef şimdi yüzüne bakan yok" dedi.

" KAR MARJIMIZ DÜŞTÜ"

Bir başka pazar esnafı ise sattıkları ürünlerden kar edemediklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin refah seviyesi yüksek ülkelerle kıyaslanmasına tepki gösteren esnaf, "Refah seviyesi yüksek ülkeler var; Almanya, İngiltere, G7 ülkeleri olarak bilinen ülkeler. Onlarla biz kendi ekonomimizi bir tutarsak bu iş zaten olmaz. Adamların merkez bankalarının faiz politikası 0,25. Bizimki 14. Senin zaten ülken yıllardır enflasyonla cebelleşiyor. Biraz daha sıkacağız; sıktığımız zaman ülke düzeliyor mu, düzelmiyor mu bakalım? Düzelmezse başka birine bakarız" diye konuştu. Pazar esnafı, "Biz, önceden haftalık 2 bin lira kazanıyorduk. Bin lirası masrafa çıkıyordu. Şimdi 2 bin liranın bin 500 lirasını masrafa çıkıyoruz. Bizim satışlarımız aynı, kazançlarımız aynı ama kar marjımız düştü, kazancımız düştü" dedi.

ANKA / Yerel