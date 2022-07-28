Aksaraylı Vatandaş: "Eksideki Bir Ülke. Eksiden Çıkarmak Çok Zor. Kangren Olan Kolu Keseceğiz İnşallah"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı vatandaş, "Gidişat kötü. Daha da kötü olacak. Durumumuz hiç iyi değil daha da kötüye gidiyoruz. Çok zor düzelmesi. Çünkü eksideki bir ülke eksiden çıkarmak da çok zor. Kangren olan kolu keseceğiz inşallah" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Talat Karaağaç, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cansu Bülbül ve il ilçe yöneticileri ile birlikte Aksaray Minarecik Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Aksaraylı esnaf, "Gelen giden yok akşama kadar bekliyoruz dün valiz sipariş verecektim geçen sene 450 liraya aldığım valiz şu anda bin 750 lira o yüzden satma taraftarı değilim 22,5 liraya sattığımız A4 kağıdı 110 lira 18 liraydı şimdi oturduk televizyon izliyoruz" dedi.

"DURUMLAR GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ"

Esnaf, "Gidişat kötü. Daha da kötü olacak. Durumumuz hiç iyi değil daha da kötüye gidiyoruz. Çok zor düzelmesi. Çünkü eksideki bir ülke eksiden çıkarmak da çok zor. Kangren olan kolu keseceğiz inşallah. Önce kötüleri temizleyelim sonra iyilik zamanı" dedi.

Aksaraylı esnaf, "Biz günü kurtarmaya çalışıyoruz durumlar gerçekten kötü. Fotoğrafçılar sezonluk çalışır ya artık biz günlük çalışmaya başlıyoruz, günü kazanacağız kurtaracağız artık yarın Allah Kerim diyeceğiz nereye kadar bu böyle gitmiyor tabi elektrik üç katı geliyor 300 lira ödüyorduk 1400 lira elektrik faturası geliyor artık nasıl olacak bir de o var" dedi.

"BENİM HİÇ UMUDUM YOK"

'22.5 liraya sattığımız A4 kağıdı 110 liraya satıyoruz' diyen Aksaraylı esnaf konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelen giden yok akşama kadar bekliyoruz dün valiz sipariş verecektim geçen sene 450 liraya aldığım valiz şu anda bin 750 lira o yüzden satma taraftarı değilim 22,5 liraya sattığımız A4 kağıdı 110 lira 18 liraydı şimdi oturduk televizyon izliyoruz. Herkes iyi diyor iyi demek için diyorlar maalesef. Az önce arkadaşın biri 20 liraya kalem sordu ki ben çoğu fiyatı güncellemedim. 'Ne yapıyorsunuz dedi ya kafanıza göre fiyat veriyorsunuz' dedi. 'Kardeşim baştan başla sonuna kadar git bakalım etiketsiz ürünüm var mı?' dedim o fiyat geçen senenin fiyatı. Ne yapacağız vallahi bilmiyorum kiralar bir yandan sıkıştırıyor, iş olmuyor bir taraftan baya küçülme oldu inşallah düzelir ama benim hiç umudum yok. Dükkan sahibimiz geldi dedim ki 'abi durum böyle böyle oturuyoruz akşama kadar iş yapamıyorum' dedim. 'Tamam ben sana güveniyorum, sen dürüst bir adamsın' dedi. Aşağıda giderken işte billboardlardan görmüş işte A belediye esnafın kirasını ödüyor. İçeride müşterim var abi adam bir geldi demediğini bırakmadı. 'Billboardlarda gördüm de sizin kirayı belediye ödemiş' diyor. Yani o durumdayız. Bu dönem çoğu esnafı götürür Allah yardımcımız olsun."