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Aksaraylı Esnaf: "Halk Erken Seçim İstiyor, Dayanacak Gücü Kalmadı"

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya dert yanan Aksaraylı esnaf, "Halk daha erken bir çözüm bekliyor, çünkü dayanacak gücü kalmadı. İnsanların yüzündeki gülümsemenin bile eksik olduğunu görüyoruz. Eskiden ekonomik krizlerle ilgili konuşurduk ama bugün halk artık konuşamaz hale geldi" dedi.

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya dert yanan Aksaraylı esnaf, "Halk daha erken bir çözüm bekliyor, çünkü dayanacak gücü kalmadı. İnsanların yüzündeki gülümsemenin bile eksik olduğunu görüyoruz. Eskiden ekonomik krizlerle ilgili konuşurduk ama bugün halk artık konuşamaz hale geldi" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Halkın ve Sokağın Nabzını Tutuyor" programı kapsamında Aksaray'a gelen Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kentte bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Kaya, Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Hakverdi ve CHP Aksaray İl Örgütü ile üreticilerin, esnafın ve vatandaşların sorunları dinledi.

Aksaraylı esnaf, "Biz biraz da sizlere güvenip oylarımızı verdik; haliyle bizim sözlerimizi temsil etmenizi istiyoruz. Halk aslında kendi içindeki sıkıntıların orada tartışılmasını istiyor. Daha iyi bir hayat yaşamak istiyor. Bu konularda sizin mücadelenizi görüyoruz. Antalya'dan buraya gelip bizi düşündüğünüz için gerçekten onur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmaları, halkı düşünmesi, çalışanından yaşlısına kadar her kesimi dillendirmesi çok önemli. Bahane üretmek yerine, işin faaliyet tarafında olan bir partinin olması halk için umut verici. Ancak halk daha erken bir çözüm bekliyor, çünkü dayanacak gücü kalmadı. İnsanların yüzündeki gülümsemenin bile eksik olduğunu görüyoruz. Eskiden ekonomik krizlerle ilgili konuşurduk ama bugün halk artık konuşamaz hale geldi. Sadece insanların yüzüne baksalar, ne kadar mutsuz olduklarını görebilirler. Bugün, örneğin 2000 yılında yaşanan hastane problemlerini hala yaşıyoruz. Ekonomik sorunlar daha da ağırlaştı" dedi.

"Vatandaş aç, gençlerimizin ise ümidi yok"

Başka bir esnaf,"Çoğu kişi korkuyor, anlatmaya korkuyor. Niye korkuyor? ya tutuklanır ya da cezaevine girer diye. Ama bu vatan bizim. Cezaevine de girsek vatan elden gidiyor. Ben çiftçiyim, esnafım. Eskiden vatandaş fiyat sormazdı, şimdi ise her kuruşun hesabını yapıyor. Çünkü alım gücü yok, vatandaş aç. Gençlerimizin ise ümidi yok, hayalleri tükenmiş. Mecliste izliyorum, halkla alay ediliyor. O Meclis, biat kültürüne dayanan bir yer olmuş. Halk çaresiz. Bu memleketi kuran insanlara olan borcumuz ömür boyu ödenemez. Ancak bugün gençlere sahip çıkamıyoruz. Kızım burada bir şey bulamadı, Avrupa'ya gitti. Şu anda doktorasını yapıyor ama bu memleket için çalışmak istiyor. Ancak şartların oluşması gerekiyor. Maalesef bugün planlama yok. Çiftçiler zarar ediyor. Vatandaş ise dini kullanılarak kandırılıyor. CHP'nin halkçılık ilkesine uygun bir şekilde hareket etmesi, halkın sorunlarını gündeme getirmesi çok önemli. Biz de size güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"Halkı kandırmaktan vazgeçin"

Berberde tıraş olan bir vatandaş, "İşin başındakiler bunu görmüyor mu? Neden yılbaşı yaklaşırken piyasa düşüyor? Bugüne kadar ekonomi hep yükseliyordu. Ama şimdi piyasa neden düşüyor? Çünkü asgari ücret zamanı geldi. Niye yalan söylüyorsunuz? Ben üç çocuk babasıyım. Eşimi yıllarca çalıştırmadım ama artık mecbur kaldım. Asgari ücretle geçinemiyorum. Erdoğan, 'Üç çocuk yapın' dedi; çoğu insan bu çağrıya uydu. Ama şimdi biz bu çocukların ihtiyaçlarına nasıl yetişeceğiz? Maaşımızın çoğu kiraya ve faturaya gidiyor. Asgari ücrete zam yapıyorsunuz ama Ocak ayında her şeye zam koyuyorsunuz. Halkı kandırmaktan vazgeçin. İnsanlar ölüyor. Siz halktan aldığınız oy sayesinde kazanıyorsunuz ama sonra halkı unutuyorsunuz" diye konuştu.

"Esnaf kepenk kapatma noktasına gelmiş"

Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Antalya Milletvekili Aykut Kaya şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm illerimizde milletvekillerimizle, Parti Meclisi üyelerimizle ve örgütlerimizle sahadayız. Amacımız, vatandaşlarımızı ziyaret edip onların sorunlarını dinlemek, bu sorunları Meclis'te dile getirmek ve sorunların takipçisi olmaktır. Bugün Aksaray'ın en işlek caddesi olan Ankara Caddesi'nde esnafımızı ziyaret ettik. Maalesef esnafımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Alım gücünün düşmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatma noktasına gelmiş. Vatandaşlarımız emekli maaşlarının bir hafta yetmediğini söylüyor. Ülkemiz ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Vergi adaletinden bahseden, vergide eşitlik olmadığını dile getiren birçok vatandaşımız var. Ancak iktidar yetkilileri vatandaşların arasında değil. Sorunları dinlemiyorlar ve çözüm için tutarlı politikalar üretmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın sorunlarını tespit etmeye, çözüm önerileri geliştirmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Oy versin ya da vermesin, herkes bizim başımızın tacıdır. Bu ülkeye ve Cumhuriyet'e bağlı olan herkese kapımız sonuna kadar açık."

Aksaraylı Esnaf:
Kaynak: ANKA / Yerel
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