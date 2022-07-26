Aksaraylı Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifiyle Çalışıyorum. Eskiden, Derlerdi Ki 'Yem 5 Lira, Bir Yıl Sonra Ödersen 6 Lira.' Şimdi Tefeciden Farkı Yok"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı çiftçi, "Hayvancı olarak çok bezginiz. Tarım Kredi Kooperatifleriyle çalışıyorum. Eskiden, derlerdi ki, 'Yem 5 lira, bir yıl sonra ödersen 6 lira.' Şimdi gidiyorum, tefeciden farkı yok" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk; CHP Eskil İlçe Başkanı Ali Güç ile il ve ilçe yöneticileri Eskil ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çulfa köyünden bir vatandaş, "Mazot fırladı gitti kime çalışıyoruz başkanım bu dolar kimin? Fazla fazla parayı adam bin dolarla geliyor Türkiye'nin yarısını geziyor. Hadi biz de gidelim gezelim, nasıl gezeceksek? Hayvancılık bitti şu köyde yüzde 80'ni sattı, vardı sattık" diye konuştu.

"DEVLET HİÇ YANIMIZDA OLMADI"

Aksaraylı vatandaş şunları söyledi:

"Ben çiftçiyim, şu anda hayvancılıkla uğraşıyorum. Bundan 15-20 gün önce hayvanlarımı sattım. Devlet bizim yanımızda hiçbir zaman olmadı. Şu anda hayvancılık ile uğraşan bezgin durumda. Gerçekten ben bir sene o hayvanın arkasını bekledim, yaz kış. Şu anda devlet tam bizim para kazanacağımız dönemde, çoluğumuzu çocuğumuza rızık kazanacağımız dönemde elini ayağını çekti, bizi 4 zenginin arasında bıraktı. Şu anda gerçekten öyle. 4 zenginin elindeyiz biz. 4 zengin ne zaman isterse yükseltiyor ne zaman isterse düşürüyor.

Hayvancı olarak çok bezginiz. Daha 15 gün önce yemi 360 liraya aldım, hayvan satacağım, hayvanı kestirdim ha vatandaşımız ucuz et yesin. Ben AK Parti'ye oy verdim 2 dönem. Ama şu an kararsızım, gerçekten çok kararsızım.

Tarım Kredi Kooperatifleriyle çalışıyorum. Eskiden giderdik bize derlerdi ki, 'yem 5 lira, bir yıl sonra ödersen 6 lira.' Şimdi gidiyorum gerçekten tefeciden farkı yok. Tarım Kredi'de yem 370 lira esnafta 350 lira. Soruyorum bu niye böyle, 'abi işte biz fiyatı yüksek fiyat aldık yemciden', bizim suçumuz ne?

Eskiden bir düzen vardı şu anda gerçekten yok. Biz hayvancılığa yeni başlamadık. Babamızdan, dedemizden, atamızdan 6 yıl önce 70 torba yem aldım, 26 bin liraya günde bir torba yese 70 gün yetmez mi? Malımı satsam şimdi o para etmez. Şu anda 6 ay sırtını beklediğimiz bir küçük baş hayvan bin lira. Bin liraya ne alabilirsin vallahi ne alınır git şuradan iki karpuz al bir kavun al 200 lira para verirsin zaten."

"ÇİFTÇİLERİN PAMUĞA SARIP KORUNMASI LAZIM"

CHP İl başkanı Ali Abbas Ertürk ise şunları söyledi:

"1 kilo poşet 50 lira arkadaşlar poşetin kilosu 50 lira. 7 litre süt satacak 1 kilo poşet alabilecek bunun maliyeti nedir ya? Yani bir çiftçi 7 kilo süt satacak 1 kilo poşet alacak böyle bir şey olur mu? Yani üreticinin, hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin tarımın ayakta kalması lazım bu sesi mutlaka birilerinin duyması lazım, bakın kardeşim söylüyor Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçiye üreticiye destek olmak için kurulmuştur tefecilik yapsın diye değil, çiftçiyi sömürmek kanını emmek için kurulmamıştır. Kooperatifler banka faizinin üzerinde faiz alıyorlar piyasa fiyatının üstünde çiftçiye yem satıyorlar bu soygundur. Yetkililer durup Tarım Kredi Kooperatiflerini de kuruluş amacına göre hizaya çekmeleri lazım. Ben şunu çok inanarak söylüyorum çiftçi çocuğuyum devletin çiftçileri pamuğa sarıp koruması lazım çünkü eğer böyle giderse sen en azından yarın ekmediğim zaman zarar etmem deyip ekmezsen hayvanları sattığım zaman en azından cebimden para çıkmaz dersen yarın önümüzdeki marketlere kimse yanaşamaz."

Çulfa köyünden bir vatandaş ise, "AK Parti'nin ilde ilk kurucusundanım ama zaman geliyor şöyle bir düşünüyorum yattığım zaman kafama takılıyor ondan yatağın içinde bir o yana bir bu yana dön saat 01.00 olmuş. Mazot fırladı gitti kime çalışıyoruz başkanım bu dolar kimin fazla fazla parayı adam bin dolarla geliyor Türkiye'nin yarısını geziyor. Hadi biz de gidelim gezelim nasıl gezeceksek? Motorları ufak çiftçi güvercin yapar ondan sonra hadi Allah'a ısmarladık. Hayvancılık bitti şu köyde yüzde 80'ni sattı vardı sattık" dedi.