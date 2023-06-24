Aksaraylı Besici Erkek: "Vatandaşımız Geliyor Kurban Alıyor, Ödemeye Bütçesi Yetmiyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Aksaraylı besici Ahmet Erkek kurban almak isteyen ancak parası yetmeyen vatandaşlara vadeli kurban satışı da yaptıklarını söyledi. Erkek, "Vatandaşımız geliyor kurban alıyor. Ödemeye bütçesi yeterli olmuyor ‘bir ay sonra ödeyeyim’ diyor, ‘sonraki ay ödeyeyim’ diyor. Bu şekilde verdiklerimiz de oluyor vadeli satışlarımız da oluyor idare ediyoruz" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Kurban Bayramı yaklaşırken, Aksaraylı besici Ahmet Erkek kurban almak isteyen ancak parası yetmeyen vatandaşlara vadeli kurban satışı da yaptıklarını söyledi. Erkek, "Vatandaşımız geliyor kurban alıyor. Ödemeye bütçesi yeterli olmuyor 'bir ay sonra ödeyeyim' diyor, 'sonraki ay ödeyeyim' diyor. Bu şekilde verdiklerimiz de oluyor vadeli satışlarımız da oluyor idare ediyoruz" dedi.

Kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre ciddi bir yükseliş yaşanırken, üreticiler ise bu artışa rağmen maliyetlerden dolayı kazanamadıklarından yakınıyor. Kurbanlık fiyatlarının 5-9 bin lira arasında olduğunu söyleyen besiciler, kurban satışlarında düşüş olduğunu diye getirdi.

"VADELİ VERDİKLERİMİZ DE OLUYOR"

30 senedir küçükbaş hayvan damızlık ve kurbanlık ürettiklerini söyleyen besici Ahmet Erkek, şunları söyledi:

"Bu sene en düşük kurbanlık fiyatı 5 bin TL en yüksek 9 bin TL civarı küçükbaş. Bu sene satışlarımız biraz daha ağır gidiyor ama ne olur tabi ki daha bilmiyoruz kurbana daha yaklaşık bir hafta gibi bir zaman var ne olur bilmiyorum. Şu anki yem fiyatlarına bakarsak maliyete bakarsak tam kurtarmıyor, başa baş gidiyor. Çok az bir karımız oluyor. Küçükbaş hayvanların büyükbaş hayvanlara göre işlemleri daha kolay oluyor az yorucu oluyor, eti daha lezzetli oluyor. Hayvanların yaylım olması et lezzetinde daha bir artı yaratıyor. Onun için küçükbaş hayvan tercih etmelerini isterim. Hayvanda dikkat edilmesi gereken konu özür, sakat olmaması lazım en az 6-7 aylık olması gerekiyor. Tüylerinin biraz daha bakımlı ve kaliteli olması gerekiyor. Vatandaşımız geliyor kurban alıyor. Ödemeye bütçesi yeterli olmuyor 'bir ay sonra ödeyeyim' diyor, 'sonraki ay ödeyeyim' diyor bu şekilde verdiklerimiz de oluyor vadeli satışlarımız da oluyor idare ediyoruz.

"AKSARAY KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR ÜRETİM MERKEZİ"

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise şunları söyledi:

"Bizim için Kurban Bayramı özellikle üreticilerimiz açısından en önemli dönem. Kurban satışlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da iyi düzeyde. Hem insanlarımızın alabileceği fiyat aralığı iyi 5-10 bin lira arası kurban fiyatları var. Kesmesi kolay, organik, eti iyi doğal, biz bütün hemşehrimizi küçükbaş kurban etmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle dişi hayvanların kesilmesini istemiyoruz. Damızlık sayımızın artması konusunda ama erkek kuzularımız, erkek kurbanlıklarımız mevcut sadece Aksaray'da değil İskenderun, Hatay, Adana, Antep, Ankara, İstanbul'a da yüz binlerce hayvanı buradan yurt içine gönderiyoruz. Aksaray küçükbaş hayvancılıkta önemli bir üretim merkezi, hayvan sayımız da yıllara göre düzenli şekilde artmakta. Üreticimiz de son iki üç yıldır bu işten para kazanmaya başladı. Bu seneki fiyatlarımız geçen seneki fiyatlarımıza göre daha iyi. Girdi fiyatlarımız son üç beş günde biraz arttı ama bundan önceki aylarda geçen yıla göre iyiydi, bu işten para kazanıyoruz bu sene.

"HAYVANIN EN AZ 40-45 KİLOGRAM OLMASI GEREKİYOR"

Küçükbaş hayvanlarda bir yaşında olma, koyunlarda özellikle 6 ayını doldurmuş annesi ağırlığında, yüksekliğine ve görünümüne gelen koyun kurban edilebiliyor. Her kuzu kurban olmuyor, 6 ayı doldurmuş olsa da olmuyor çünkü annesi büyüklüğüne ulaşması lazım. İlimizde Ak Karaman ırkı koyun var onların da annelerinin ağırlığı en az 45-50 kilogram. 6 aylığı doldurmuş bir erkek toklunun 45-50 kilogram canlı ağırlığa gelmesi lazım. Reklamlarda gördüğümüz bazı firmaların '16 kilogram koç işte şu para 17 kilogram koç bu para' vaatlerine kimse inanmasın çünkü 16-17 kilo olan bir hayvan canlı hali en fazla 30-32 kilogramdır. Bu hayvan da kurban edilmez. Dini ibadetimizi doğru düzgün islami şartlara uygun yapmak istiyorsak aldığımız, kestiğimiz hayvanın en az 40-45 kilogram olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Biz buna et yemek için yapmıyoruz bu bir dini ibadettir."

"ÜRETİCİ DESTEKLENİRSE ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Aksaray'da 1 milyon 100 bin civarında küçükbaş hayvan olduğunu, 450 bin civarında kuzu yetiştirildiğini söyleyen Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kuzuların önemli bir kısmını kurbanlık ve adaklık olarak değerlendiriyoruz. Bir kısmı kesimlere gidiyor. Aksaray küçükbaş hayvancılıkta ülke ekonomisine yıllık 12 bin ton küçükbaş etiyle, sütüyle, yoğurduyla, peyniriyle destek veriyor. Tabi bu ciddi anlamda küçükbaş hayvancılığın merkezi olma yolunda ilimiz ilerliyor. Hayvan sayımız artıyor, üreticilerimiz para kazandığı sürece. İstikrarlı bir tarım ve hayvan politikasıyla ülkemizde, Orta Asya'nın ve bölgenin et ve süt ihtiyacını karşılayacak potansiyel var. Desteklemelerimiz artarsa, üretici desteklenirse, bu potansiyeli biz kullanırız. Hem ülkemize hem dünyaya ihraç haline geliriz."