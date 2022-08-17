Aksaray yerel haberleri... Aksaraylılar, Musluklardan Akan Kirli Suya Tepkili: "Hasandağı'ndan Su Çıkmaması İmkansız. Neden Yapılmıyor?"

Gelen Aksaray haberlerine göre Aksaray’da yaşayan vatandaşlar; musluklarından kirli su aktığını, damacana su fiyatlarının her geçen gün arttığından şikayet etti. Suyun klorlu olduğuna dikkati çeken Alperen Haymanalı, “Cebimde su alacak param olmadığından çoğu zaman çeşmeden içmek zorunda kalıyorum. Hasandağı’ndan su çıkmaması imkansız. Neden yapılmıyor?” dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da yaşayan vatandaşlar; musluklarından kirli su aktığını, damacana su fiyatlarının her geçen gün arttığından şikayet etti. Suyun klorlu olduğuna dikkati çeken Alperen Haymanalı, "Cebimde su alacak param olmadığından çoğu zaman çeşmeden içmek zorunda kalıyorum. Hasandağı'ndan su çıkmaması imkansız. Neden yapılmıyor?" dedi.

Aksaraylı vatandaşlar; musluklarından temiz su akmadığını, bu nedenle damacana suya ayırdıkları bütçenin her geçen gün arttığını dile getirdi. Damacana su satıcısı Ramazan Avan, şunları söyledi:

"Şebeke suyu içilebilir olmayınca ister istemez bizim sektörün hem büyümesine hem de var olmasına katkı sunuyor. Son 1 yıl içerisinde asgari ücretin yükselmesinden kaynaklı fiyatlarda artış var. Su ve akaryakıt fiyatlarında da ciddi bir artış oldu. Aşağı yukarı yüzde 100 oranında bir artış var. Damacana su 16-17 TL bandındayken şu an 37 TL. Halkımızda şikayet ve rahatsızlık artmaya başladı. Bizde de fiyatların pahalı olduğunu düşünüyorlar ve su almak istemiyorlar. Mevcut koşullar ve akaryakıt zamları fiyatların yükselmesine neden oluyor. Kira gideri, fatura ödemeleri arttı. Türkiye artık pahalı bir ülke haline geldi."

Aksaray'da hiçbir zaman musluklardan temiz su akmadığını ifade eden vatandaşlardan Recep Yalçın "Gurbetçiyim, Aksaray'a geldim ama burada içecek bir suyumuz yok. Hazır su söylüyoruz. 4 tanesi 130 TL. Musluklardan su içilememesi çok acı. Musluktan akan su anca bulaşık yıkamak ve banyo yapmak için kullanılıyor. Az önce hazır suya para ödedim. Hazır suya para mı dayanır?" diye konuştu.

"AKSARAY KADERİNE TERK EDİLMİŞ"

Çeşmeden akan suda koku olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ahmet Demir, "Bu konuda Belediye'ye başvuru yaptım bana kullanılabileceği söylendi. Musluktan çay demlesek çaydanlık kireçten görünmüyor, hatta kokuyor. Kıbrıs'a Toroslar'dan su gidebiliyor ama İç Anadolu'ya temiz su yok. Bu ülkede en kötü suyu da Aksaray halkı kullanıyor. Şu an bakımı ve temizliği yapılmayan bir barajdan su geliyor. Suda yağlanma ve kötü bir koku var. Başka bir alternatifim olsa bu suyla banyo bile yapmam. Aksaray gibi bir yer için suyun metreküp fiyatı pahalı. Aksaray kaderine terk edilmiş, kimsenin vatandaşı düşündüğü yok, herkes bir yerleri kapma peşinde" dedi.

"CEBİMDE SU ALACAK PARAM OLMADIĞINDAN ÇOĞU ZAMAN ÇEŞMEDEN İÇMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Musluktan akan suyun klorlu olduğuna dikkati çeken vatandaşlardan Alperen Haymanalı şöyle konuştu:

"İçme suyuna para veriyoruz. Memlekette her şey pahalandı. 1 TL olan ürün 10 TL oldu. 2 üniversite bitirdim ama param yok. Asgari ücretli bir işte geçinip, aileme yardım ediyorum. Cebimde su alacak param olmadığından çoğu zaman çeşmeden içmek zorunda kalıyorum. Bu ülkede vatandaşı, yetimi, yoksulu düşünen yok. Hasandağı'ndan su çıkmaması imkansız. Neden yapılmıyor?"