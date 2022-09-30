Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray yerel haberleri... Aksaray'da Zabıtaya Kızan Seyyar Satıcı Kavunları Sokağa Attı

Yerel Haberler

Aksaray haberleri... Aksaray’da bir seyyar satıcı, zabıtalara kızıp aracında bulunan kavunları sokağa fırlattı. Çevredeki bir vatandaş, o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da bir seyyar satıcı, zabıtalara kızıp aracında bulunan kavunları sokağa fırlattı. Çevredeki bir vatandaş, o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Edinilen bilgiye göre; Aksaray'daki Bediüzzaman Bulvarı üzerinde üç tekerlekli aracıyla kavun satan bir seyyar satıcı, zabıtaların arabasını bağlamasına tepki göstererek aracındaki kavunları sokağa fırlattı.

Seyyar satıcı, kavunları fırlatırken "Yeter artık, kimse gelmesin. Ne istiyorsunuz bu araçtan? Sabahtan beri kaç kez arabamı bağladınız. Yeter, benim çoluğum çocuğum var" diye bağırdı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aksaray Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title