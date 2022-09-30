Aksaray yerel haberleri... Aksaray'da Zabıtaya Kızan Seyyar Satıcı Kavunları Sokağa Attı

Aksaray haberleri... Aksaray’da bir seyyar satıcı, zabıtalara kızıp aracında bulunan kavunları sokağa fırlattı. Çevredeki bir vatandaş, o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da bir seyyar satıcı, zabıtalara kızıp aracında bulunan kavunları sokağa fırlattı. Çevredeki bir vatandaş, o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Edinilen bilgiye göre; Aksaray'daki Bediüzzaman Bulvarı üzerinde üç tekerlekli aracıyla kavun satan bir seyyar satıcı, zabıtaların arabasını bağlamasına tepki göstererek aracındaki kavunları sokağa fırlattı.

Seyyar satıcı, kavunları fırlatırken "Yeter artık, kimse gelmesin. Ne istiyorsunuz bu araçtan? Sabahtan beri kaç kez arabamı bağladınız. Yeter, benim çoluğum çocuğum var" diye bağırdı.