Şehit Aileleri Derneği'nden DEM Parti'ye Tepki

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, Dem Parti'ye tepki göstererek, "Şehitlerimize 'ceset' diyecek kadar alçalmış durumdalar" dedi.

Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, şehit babası Hüseyin Koçak, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in şehitler için, "gencecik ceset" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Koçak, bu tür söylemlerin "şehitlere hakaret" olduğunu ifade ederek, hükümet, muhalefet ve Meclis'i bu tür söylemlere fırsat vermekle suçladı ve "Ben demiştim diyeceğim ama bir şey ifade etmeyecek, etmiyor zaten. Adamlar Meclis'te, helal olsun adamlara bu fırsatı verdiler. Şehitlerimize 'ceset' diyecek kadar alçalmış durumdalar" diye konuştu.

"Şehit yakınlarına, anne-babaya neler yaşadıkları sorulmadan yapılan açıklamalar kabul edilemez" diyen Koçak, daha önce çözüm sürecinde de benzer şeyler olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye için çok yerde toplantılar yaptıklarını, o süreçte de neler yaşandığını gördüklerini, iyi niyetli olmadıklarını zaman içinde anladıklarını anlatan Hüseyin Koçak, "Bunlar sırtlan, bunlar leş kargası, bunlar insanlıktan nasibini almamış insanlar. Sen kalkıp şehitlerimize böyle deme hakkına sahip değilsin; bizim namusumuz için canlarını feda etmiş insanlar bunlar. Bunlara sen leş diyemezsin. Sensin leş. Sizsiniz leş. Sizin Allah belanızı versin. Meclis'e çıkışta alkışlıyorsunuz. Bunların olacağı belliydi. Biz tahmin edebiliyorduk o yüzden dedik bunlara fırsat vermeyin diye" ifadesini kullandı.

"Terörün bitmesi için 30 kişinin silah bırakıp sembolik törenler yapması yetmez"

Koçak, Meclis'te yapılan bazı açıklamaların ve yürütülen siyasetin terörle mücadeleye yönelik beklentileri karşılamadığını savunarak, "Biz diyoruz ki karşılıksız bir çözüm olacaksa konuşalım; fakat verilen sözler tutulmuyor, süreçler pervasız. Terörün bitmesi için 30 kişinin silah bırakıp sembolik törenler yapması yetmez. Olan hep bize oluyor, neden biz sıkıntı yaşamak zorundayız?" açıklamasını yaptı.

Özellikle AK Parti ve MHP'ye seslenen Koçak, "Niye fırsat veriyorsunuz?" diye sordu ve Meclis'teki bazı gelişmelerin ve açıklamaların şehit ailelerini, gazileri ve toplum vicdanını rahatsız ettiğini belirterek, "Aileler, şehit yakınları ve gaziler razı olmazsa biz kesinlikle onay vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Koçak, çözüm sürecindeki deneyimlerden hareketle benzer hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz il il gezdik, toplantılar yaptık; komisyonlar dinlendi. Ama gördük ki her şey planlandığı gibi gitmiyor. Bu yüzden şehit aileleri ve gazilerin görüşü alınmadan adımlar atılmamalı" dedi.