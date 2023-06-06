Aksaray'da Yeni Sanayi Bölgesine Taşınamayan Esnafın Yolları Kazıldı, Esnaf Belediye Yetkililerine Tepkili

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da yeni sanayi bölgesinden yer alamayan eski sanayi bölgesi esnaf, sorunlarının çözümü için belediye yetkilileri ile görüşmelerinin ardından dükkanlarına giden yolların kepçe ile kazılmasına tepki gösterdi. Eski sanayi bölgesi Hasan Hüseyin Övünç, "Belediyeye gittik konuştuk 4 saat geçmeden kepçeyle yolları deşiyorsunuz. Yazıklar olsun size yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.

Aksaray'da yeni sanayi bölgesinden dükkan alamayan eski sanayi bölgesi esnafı, sorunlarının çözümü için belediye yetkilileri ile bir araya geldi. Esnaf, görüşmelerinin üzerinden dört saat geçtikten sonra, eski sanayi bölgesi yönünde kullandıkları yolların kepçe ile kaçılmasına tepki gösterdi.

Hasan Hüseyin Övünç, "Yürütmeyi durdurma kararına rağmen türlü türlü oyun oynuyorsunuz belediye başkan yardımcıları" dedi. Sanayi esnafı Hikmet Maraşlıoğlu ise, "Biz bu sanayinin esnafıyız, Aksaray'ın esnafıyız. Rusya'dan gelmedik, başka bir ülkeden gelmedik ayıp oluyor bu işler, olmasın yazık olur. Biz hepimiz bu memleketin kalkınması için var gücümüzle çalışan insanlarız. Her karış toprağında bizim emeklerimiz var. Yazık günah" diye konuştu.

"BİZE ZULÜM ETMEYE KİMSE KALKMASIN"

Sanayi esnafı Hikmet Maraşlıoğlu, Aksaray Belediyesi'ne görüşmek için gittiklerini, sorunların çözümleri konusunda perşembe gününe randevu verildiğini ancak geri döndüklerinde yolların kazıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sanayi esnafıyız, sabah zabıtaların sanayiye gelmesiyle birlikte biz de belediyeye gittik. Belediye başkan yardımcıları Tayfun Bey'le ve diğer arkadaşla da görüştük. Meclis salonunda 60- 70 kişilik bir toplantı yaptık. Toplantı neticesinde bize perşembe günü tekrar randevu verdiler. Burayla ilgili bir toplantı yapacağız, bu esnaflar nasıl dükkan sahibi olur, nasıl taşınır onunla alakalı konuşmamız yapacağız. Fakat akabinde bir geldik ki burada yıkım ekibi yolları kapatmış. Kapatıldığını görünce bir de belediyeyi aradık. Tarık Gümüşsoy kendisi beni de aradı biraz önce. 'Bizim bilgimiz dışında olmuş bu işler. Hemen oraya talimat verdik yolları geri açtıracağız abi herhangi bir sıkıntı yapmayın' dedi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Arkadaşlar yollarımızı geri açacaklar, diğer yerleri de açacaklar ama bilginiz dahilinde bu arkadaşların, bilgimiz dahilinde değil diyorlar. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim, belediye başkanımız da duysun, başkan yardımcıları da duysun mülki amirlerimiz de duysun:

Arkadaşlar biz burada sanayi esnafız. Bize zulmetmeye kimse kalkmasın. Biz bu memleketin esnafız insanlarıyız. 45 yıldır, 50 yıldır bu insanlar burada evine ekmek götürüyor ve Aksaray'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer bir şey yapılacaksa biz ne çevik kuvvet isteriz ne başka bir şey isteriz. Bizden size hiçbir şekilde zarar gelmez. Biz müspet manada sizlerle oturur konuşuruz, yapılması gereken bir şey varsa burada kesinlikle belediye başkanımıza da oturur konuşuruz, Valimize de oturur konuşuruz. Ben biraz önce Sayın Ticaret Odası Başkanı'nı aradım, onunla da görüştüm, o da randevu verdi. Onunla da görüşeceğiz. Yapılması gereken şeyler neyse müspet manada yapılması lazım."

"YOLU KAPATALIM, SUYU KESELİM BU NEDİR ARKADAŞ YA"

Gümüşsoy'un bu kazımdan haberi olmadığını söylemesi üzerine de tepki gösteren esnaf Maraşlıoğlu, eski sanayi esnafının mağdur edildiğini, ekmek parası kazanmak isteyen insanlara bunların yapılmaması gerektiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize dereden tepeden o diyor benim haberim yok, bu diyor benim haberim yok o zaman kim kazdırıyor burayı? Bu tür şeyleri yapmayın bizler de olay yaşamayalım, işimize gücümüze bakalım diyoruz arkadaşlar. Eski sanayide kalan esnaflarla biz dükkanı olmayan esnaflarız, mağdur olan esnaflarız. Odunpazarı'nda bir sürü esnaf var. Hiç kimse gidip bir şey söylemiyor. Burada 50- 60 tane ekmeğiyle uğraşan esnafa yolu kapatalım, yol kazalım, suyumuz kesik, suyu keselim bu nedir arkadaş bu nedir! Biz bu sanayinin esnafıyız, Aksaray'ın esnafıyız. Rusya'dan gelmedik, başka bir ülkeden gelmedik ayıp oluyor bu işler, olmasın yazık olur. Biz hepimiz bu memleketin kalkınması için var gücümüzle çalışan insanlarız. Her karış toprağında bizim emeklerimiz var bu esnafların hepsinin emeği var yazık günah."

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA RAĞMEN TÜRLÜ TÜRLÜ OYUN OYNUYORSUNUZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI

Belediyeye giderek konuşmalarının ardından 4 saat sonra kepçelerle yolların kazıldığını, bunu yapanlardan davacı olacaklarını söyleyen Sanayi esnafı Hasan Hüseyin Övünç, "Bu AK Parti'nin yetkilileri, amirleri usandı, biz usandık röportaj vere vere. Sosyal devlet hukukunda böyle ceberut var mı böyle zorbalık var mı nerede görülmüş? Dünya liderliğini oynadınız böyle mi olur dünya lideri? Milleti kandırıyorsunuz" diyerek, şunları söyledi:

"Avrupa'nın neresinde var böyle bir zorbalık? Haksız, hukuksuz, kanun dışı, yasadışı işler nerede var? Allah'tan korkun vicdansızlar! Ben sanayinin ilerisindeyim. Şimdi çevik geliyor, nereye geliyor? Belediyeye gidiyoruz, çevik kuvvet buraya geliyor. Çevik kuvvete bizim canlarımız feda, gerekirse bu vatan için canımızı da veririz. Askerliğimizi de yaptık, ölebilirdik, şehit olabilirdik. AK Parti'ye mi mahsus bu şehitlik, bu polislik, bu askerlik? Utanmazlar. Belediyeye gittik konuştuk 4 saat geçmeden kepçeyle yolları deşiyorsunuz. Yazıklar olsun size yazıklar olsun! Allah'ın da bir hesabı var başınızdan tutun aşağıya inene kadar kim varsa. Ölmek var ölememek var, sürünmek var. Hepinizden davacıyız burada da mahşerde de görüşeceğiz sizinle. Kimsiniz siz? Sosyal devlet nerede, hak nerede, hukuk nerede? Mahkeme tutanakları elimizde, mahkemeyi kazandık, yürütmeyi durdurma kararını çıkarttık. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen türlü türlü oyun oynuyorsunuz belediye başkan yardımcıları. Bugün size izah ettim talep topluyorsunuz sanayi yapımı için, ikinci etap için, dosyaları bir yıldır raflarda hususi beklettiniz bizleri kandırdınız oyaladınız. 6 yıldır oyalıyorsunuz arkasından ikinci etap taleplerini topladınız onlar ne kadar bekleyecek acaba dolaplarda? Biz Ermeni vatandaşı değiliz, Suriyeli değiliz, Afgan değiliz. Utanmazlar, yazıklar olsun size. O makamlarınızı terk edin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne layık değilsiniz. İşini yapmayan liyakatsiz insanlar görevini terk etsin."