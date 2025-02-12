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Aksaray'da Unutulan Telefon Polisi Teslim Edildi

Aksaray'da Unutulan Telefon Polisi Teslim Edildi
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Aksaray'da özel halk otobüsünde bir yolcunun unutmuş olduğu telefon, şoför Mehmet Çavga tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilip, sahibi gelmeyince polise teslim edildi. Şoför, her zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını ve ununan değerli eşyaları polise veya hayır kurumlarına teslim ettiklerini belirtti.

Aksaray'da özel halk otobüsünde bir yolcunun unuttuğu telefon araç şoförü tarafından polise teslim edildi.

Aksaray'da şehir içi yolcu taşıyan özel halk otobüsü son durağa geldiğinde araçta telefon unutulduğunu gören şoför Mehmet Çavga, telefonu muhafaza altına alarak beklemeye başladı. Saatlerce bekleyen halk otobüsü şoförü kimse telefonu arayıp sormayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine araçların toplanma merkezine polis ekibi sevk edildi. Polis memurları telefonu şoförden teslim alarak sahibine ulaştırılmak üzere polis merkezine götürdü.

Zaman zaman otobüste telefon unutulduğunu dile getiren Mehmet Çavga, "Müşterilerimizden bir tanesi cep telefonunu unutmuş. Gelirler diye öğlene kadar bekledik. Ama gelmeyince polis merkezine teslim edelim dedik. Sürekli oluyor bu durum ama biz gelirlerse diye bekletiyoruz. Gelmezlerse, değerli eşya ise polislere teslim ediyoruz. Değerli değilse de bir hayır kurumuna teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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