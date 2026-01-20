Aksaray'da 10 Yaşındaki Çocuk Oynadığı Tüfeğin Ateş Alması Sonucu Öldü

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Sağlık kasabasında 10 yaşındaki çocuk, evde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan ve sömestr tatili için Sağlık kasabasındaki evlerine gelen Kılıç ailesinin 10 yaşındaki oğulları Hamza Kılıç, evde bulduğu tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla ağır şekilde yaralanan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.