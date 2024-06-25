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Aksaray'da Sosyal Medya Paylaşımında Bulunan Şahıs, Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve Terör Propagandası Yaptığı Gerekçesiyle Tutuklandı

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Aksaray merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan Erol B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı’na hakaret ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Erol B., Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan Erol B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Erol B., Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Aksaray merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan ve hakkında kabarık suç dosyası bulunan Erol B. (52), sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerine hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımlarında bölücü terör örgütü propagandası içeren sloganlar atarak pompalı tüfekle havaya ateş ettiği görülen şahıs, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsa yönelik düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs, 3713 sayılı kanun uyarınca 'terör örgütü propagandası yapma', Türk Ceza Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanına hakaret, 'meskun mahalde silah atmak' suçlarından tutuklanarak Aksaray T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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