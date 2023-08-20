Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü 3 Yaralı

Aksaray’ın Pamucak Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi üzerinde bir binada meydana gelen kavgada; bir kişi silahla vurularak hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Pamucak Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi üzerinde bir binada meydana gelen kavgada; bir kişi silahla vurularak hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Pamucak Mahallesi'nin Küçük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir şahsın kavga sırasında tabancasıyla ateş etmesi sonucunda K.B. (35), A.Ş.G. (21), E.B. (28) yaralanırken, R.T. (26) hayatını kaybetti.

Silah sesini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun hafif olduğu öğrenildi.