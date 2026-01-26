Haberler

Aksaray'da 15 Yaşındaki Çocuğun Pompalı Tüfekli Vurulması... 1'i Çocuk 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Aksaray'da 15 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle yaralanmasına neden olan olayda, 15 ve 18 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Olay, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından bir parkta meydana geldi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle yaralanması olayına karışan 15 ve 18 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı.

Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda iki kişi tarafından kovalanan Yusuf Karaoğlan'ın (15) pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Arda Efe Acay (18) ve İ.A.O. (15) yakalandı. Arda Efe Acay'ın 16 farklı suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı.

Vurulan Yusuf Karaoğlan'ın arkadaş grubu ile saldırıda bulunan grup arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma üzerine iki grubun bir parkta buluştuğu ve saldırının da bunun ardından meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
