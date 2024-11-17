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Aksaray'da Otomobilin Çarptığı İki Çocuk Yaralandı

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Aksaray'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 ve 17 yaşındaki iki çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da karşıdan karşıya geçmek isteyen biri 17 diğeri 7 yaşındaki 2 çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Aksaray E-90 Karayolu kültür merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen S.R. ve C.Ç. isimli çocuklara, seyir halindeki tırların arkasından hemen yola çıkarak Ankara istikametine seyreden N.A. yönetimindeki 06 CZR 452 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri çocuklara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da Otomobilin Çarptığı İki Çocuk Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Yerel
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