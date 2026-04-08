Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı

Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde gerçekleşen otobüs kazasında 23 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray- Nevşehir yolu üzerinde Alayhan gişelerinde yaşanan otobüs kazasında 23 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Aksaray Valiliği, Ankara–Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, saat 16.10 sıralarında Alayhan köyü mevkiinde Aksaray-Ankara istikametinde seyreden bir yolcu otobüsünün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kazada aralarında 20 yolcu ve 3 personelin bulunduğu 23 kişiden 19'unun yaralandığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerine süratle sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA
