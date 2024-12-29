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Aksaray'da Lokum Tehlikesi: Down Sendromlu Yasin Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Aksaray'da Lokum Tehlikesi: Down Sendromlu Yasin Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı
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Aksaray'da bir lokantada down sendromlu Yasin Altındal, yediği lokumun nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi yaşadı. Lokanta sahibi Ramazan Topalsan'ın uyguladığı Heimlich manevrası ile Yasin kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aksaray'da yediği lokumun nefes borusuna kaçması sonucu boğulmak üzere olan down sendromlu vatandaş lokanta sahibi tarafından heimlich manevrası ile kurtarılırken, lokumun boğazdan fırladığı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarında bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, down sendromlu Yasin Altındal (40) öğle yemeğini yemek için geldiği lokantada nefes almakta güçlük çekerek bir anda fenalaştı. Lokantaya gelmeden önce yediği lokumun nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yasin'i fark eden lokanta sahibi Ramazan Topalsan (47), hızla müdahale ederek Altındal'a heimlich manevrası uygulamaya başladı. Topalsan'ın titiz ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde down sendromlu Yasin'in nefes borusuna kaçan cisim Heimlich manevrasıyla çıktı. O anlar lokantanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Topalsan'ın hızla Altındal'ın Heimlich manevrası uyguladığı, kısa sürede Yasin'in boğazından lokumun dışarı fırladığı görülüyor. Olayın ardından lokanta çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Lokantaya gelen sağlık ekipleri down sendromlu Yasin'i lokantada kontrol ederken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yasin Altındal ise kendini kurtaran lokanta sahibine sarılıp onu öperek teşekkür etti.

Yaşanan olayı anlatan lokanta Sahibi Ramazan Topalsan, "Ben burada oturuyordum. Yasin geldi ama her zaman şen şakrak gelen Yasin bir baktım sağa sola bakıyor. Halinden de şüphelendim ama belki durgundur dedim. O esnada Yasin'de değişik hareketler gördüm ve boğazına bir şeylerin durduğunu fark ettim. Bir lokum almış ağzına lokum yiyordu. O anda daha önceki aldığım eğitimlerden dolayı bilinçliydim ve Heimlich manevrasıyla kurtardık Yasin'i. Yasin her gün burada bizim yanımızda. Gelir yemeğini yer, çayını içer. Şimdi Yasin'in her zamanki gibi yanımızda olmasından mutluyuz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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