Aksaray'da Temizlemek İçin Girdikleri Kuyuda Hayatını Kaybeden 3 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi

Aksaray'ın Koçpınar Köyü'nde kuyu temizlerken mahsur kalıp hayatını kaybeden 3 kişi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

(AKSARAY) - Aksaray'ın Koçpınar Köyü'nde kuyu temizlemek isterken mahsur kalarak hayatını kaybeden 3 kişi köy halkının dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aksaray'ın Koçpınar Köyü'nde kuyu temizliği yapmak isterken mahsur kalarak hayatını kaybeden kardeşler Recep Yeşildal, kardeşi Mehmet Yeşildal ve kuzenleri Murat Yeşildal son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazeler, köy meydanında yoğun katılımın olduğu öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yaşanan elim olay köyde büyük mateme yol açarken, cenazede ağıtlar yakıldı. Kuyuda mahsur kalıp da kıl payı kurtulan İsmail Yeşildal da cenazeye katılırken, güçlükle ayakta durabildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan Yeşildal'ı sık sık yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve parti yöneticileri ile MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş da katıldı.

