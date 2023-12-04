Aksaray'da Kız Öğrenci Yurdu Önünde Kaza: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da dün akşam saatlerinde Aratol İstiklal Mahallesi 50. Cadde'de bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde hızla gelen arabanın çarpması sonucu Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken; yurtta kalan öğrenciler yeterli önlem alınmamasını protesto etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal, kaldığı yurda gitmek isterken yolun karşısına geçeceği sırada, aynı istikametten aşırı hızla gelen Gencay K. (23) yönetimindeki 06 KFT 11 plakalı aracın çarpması sonucunda 90 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde cansız yatan üniversite öğrencisini Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınarak Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazanın ardından Aksaray KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencinin arkadaşları, Aratol Mahallesi 50. Cadde'de ışıklandırma ve yaya geçidi olmamasını protesto etti. Yurda gelen Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Harun Koç'u sloganlarla istifaya çağıran öğrenciler, kendisine tepki gösterdi.

"BURADA CAN GÜVENLİĞİ SORUNU YAŞIYORUZ"

Üniversite öğrencisi Ş.K. (18) yurtta ve çevresinde yaşadıkları sorunları şu şekilde dile getirdi:

"Biz Aksaray KYK Kız Yurdu öğrencileri olarak bugün bir kız arkadaşımızı trafik kazasında kaybettik. Burada üç arkadaşımıza araba çarptı, bu yolda ne ışık var ne bir yaya geçidi ne bir önlem var. Bunca sorunu görmeyen Aksaray İl KYK Müdürü Harun Koç Bey gelip ağzında sakızla laubali laubali konuşarak, 'Sizin o saatte ne işiniz var, dışarıda markete giderseniz tabi ki araba çarpar sizlere' gibi ağza alınmayacak sözlerle bazı kız arkadaşlarımıza hakaret etti. Biz kendisiyle görüşmek istedik. Ama sürekli bizden kendisini kaçırdılar. Çıkıp bizlere açıklama yapılmasını istiyoruz ama bizi muhatap almıyorlar. Vefat eden arkadaşımız tarih bölümü öğrencisiydi, bölümün profesörü geldi, profesörle muhatap olduk. Burada bizim derdimiz KYK, bizim derdimiz il müdürü, bizim derdimiz vali, her gün bu yollarda yürürken ışık olmadığı için yollar karanlık ve sıkıntı çekebiliyoruz. Arabalar buradan korna çala çala geçiyor, ailelerimiz bizleri buralara gönderiyor, biz burada can güvenliği sorunu yaşıyoruz, ulaşım sorunumuz var. Yurt önünden yolun başına kadar 10 - 15 dakika yürümek zorunda kalıyoruz. Bizim onca sorunumuz var ama sesimizi ne KYK müdürüne, ne valiye, ne belediye başkanına duyurabiliyoruz. Burada bir olay oldu. Bir açıklama bekledik ama yurt müdürü ortada yok. Kimse bize açıklama yapmıyor.

"BİZ ÖLMEMEK İÇİN DİRENİYORUZ"

Bizi burada zorla dağıtmaya çalışıyorlar. Biz konuşmaya çalıştıkça bizi susturmaya çalışıyorlar Biz burada propaganda yapma peşinde değiliz, şehir magandası değiliz. Bizim burada arkadaşımız öldü canımız yanıyor. Asansör sorunu hiç bitmiyor yurtta. Burada her hafta bir asansörümüz arızalı. Geçen bir tanesinin ışıkları söndü içinde kaldık. Arkadaşımız asansörün içinde yarıda kaldı çekip çıkarttık. Biz burada ölmemek için direniyoruz. Biz bu kadar sorunlarla uğraşırken içeride kadının bir tanesi bizi tehdit ediyor. 'Çok konuşma başın yanar' diyor. Ben niye susuyorum?"

ERKEK ÖĞRENCİLERDE EYLEME KATILDI

Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'ndaki protestoya erkek öğrenci yurdunda kalan üniversiteliler de destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Harun Koç, protesto esnasında bir araçla yurttan çıkmaya çalışırken, öğrenciler yurttan çıkışına izin vermedi. Bunun üzerine araçtan inen Harun Koç yürüyerek öğrencilerin protestosu eşliğinde yolda kendisini bekleyen araca bindi. Araca kadar yaklaşık 700 metre öğrencilerin protestosu eşliğinde yürüyen Harun Koç zaman zaman öğrencilerle ikili diyaloğa girerek kendisinin suçsuz olduğunu ve kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yolun kenarında bekleyen emniyete ait bir araca binen Koç, hızla olay yerinden ayrıldı.