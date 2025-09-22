Aksaray'da Kış Hazırlıkları ve Soba Fiyatları Artıyor

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Kış hazırlıkları başladı. Aksaray'da soba fiyatları 5 bin TL'den başlarken, tamirat bin 800 TL'ye ulaştı. Yüksek maliyetler vatandaşları tamire yöneltti.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kış hazırlıklarına hız verdi, sobacılarda ise hareketlilik başladı. Soba kullananlar bakım, tamir ve yeni alımlar için sobacıların yolunu tutuyor.

Aksaray'da 25 yıldır sobacılık yapan Hakkı Katman, sezonun yeni açıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu işi 25 yıldır yapıyoruz. Vatandaş eski sobasını getiriyor, biz yenisini veriyoruz. Bugün bir soba 5-6 bin TL arasında. Tamirat fiyatları ise bin 800 TL civarında. Takım soba almak isteyenler için fiyatlar 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak doğal gazın yaygınlaşmasıyla sobaya talep eskisi kadar değil."

"Vatandaş tamire yöneliyor"

Maliyetlerin yüksek olmasının soba satışlarını azalttığını dile getiren Katman, "Vatandaş yeni soba almakta zorlanıyor. Çoğu, fiyatların yüksekliğinden şikayet ederek tamiri tercih ediyor. Talep doğal gazın da etkisiyle yüzde 20'ye kadar düştü. Daha çok kenar mahallelerde soba kullanımı devam ediyor" dedi.

Soba alırken nelere dikkat etmeli?

Katman, soba alacak vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Sobanın sacının kalın olması, düzgün işçilikle yapılması ve dökümünün sağlamlığı çok önemli. Bunlara dikkat edilmeli."

Emekli olduğunu ve işi sürdürecek kimse olmadığını belirten Katman, "Çocuklar bu işi yapmak istemiyor. Benim için şimdilik geçim kaynağı oluyor ama benden sonra dükkan kapanır. Yazın da mangal işleriyle idare ediyoruz" diye konuştu.

"Her şey pahalı, millet perişan"

Vatandaş Ali Çelebi ise soba fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, "Bir sobayı 10 bin TL'ye aldık. Her şey başını almış gidiyor. Her sene 10 bin TL verip soba alamam. Mecbur kaldığımızda sobaya yama yaptırıyoruz. Bir ben değilim, millet perişan" dedi.