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Aksaray'da Kaza: Otomobil Yolcu Otobüsüyle Çarpıştı, 1 Ölü 3 Yaralı

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Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından acil yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da saat 22.00 sıralarında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yiğit Abay (22) idaresindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, Otogar Yolu terminal girişinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Yiğit Abay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Murat Abay ile otobüsteki yolculardan ikisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Abay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da Kaza: Otomobil Yolcu Otobüsüyle Çarpıştı, 1 Ölü 3 Yaralı
Kaynak: ANKA / Yerel
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