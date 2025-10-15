Aksaray'da Kalaycılık Mesleği Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da yüzyıllardır sürdürülen kalaycılık mesleği, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kentte bir dönem 30 ustayla canlılığını koruyan kalaycılık, bugün sadece iki usta tarafından yaşatılıyor. El emeğinin yoğun olduğu bu geleneksel meslek, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tuttu.

Yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapan 70 yaşındaki Ramazan Yıldırım, babasından devraldığı mesleğini yaşatmaya çalışan son ustalardan biri. Eskiden Aksaray'da 30'a yakın kalaycı olduğunu anlatan Yıldırım, artık yalnız kaldıklarını söyleyerek, "Eskiden herkesin mutfağında bakır tencere, leğen olurdu. Biz de sabahtan akşama kadar iş yetiştiremezdik. Şimdi iki kişi kaldık. Çaydanlıkları, leğenleri, cezveleri kalaylıyoruz ama iş yok denecek kadar az. Dönemin son kalaycılarıyız. Bizden sonrası yok" dedi.

"Onların yaptığı kalay bir haftada gider"

Zaman zaman kendini kalaycı olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyaran Yıldırım, "Onların yaptığı kalay bir haftada gider. Bizim işimiz garantilidir. Bakır kaplarda yemek hem daha sağlıklıdır hem de lezzetli olur" diye konuştu.

Kalayın kilosunun bin liradan 2 bin liraya yükseldiğini belirten Yıldırım, "Tüple çalışıyoruz, tüp pahalı. Emekli maaşım olmasa bu işten geçinmek mümkün değil. Yine de bırakmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizden sonrası yok, çırak devri geçti"

Aksaray'daki bir diğer kalaycı ustası 83 yaşındaki Çapan Yöndemli ise 12 yaşında başladığı mesleğini hala sürdürüyor. Çırak bulamamanın en büyük sorun olduğunu vurgulayan Yöndemli, "Bizden sonrası yok. Leğen, kazan ölmez ama onları yapan kalmadı. Dört oğlum var, hiçbiri bu işe yanaşmadı. Çırak devri geçti. Kimse el emeğiyle uğraşmak istemiyor. Şu gördüğün leğeni 3 saatte yaptım. Her damlası alın teridir. Helal kazanç, helal para" dedi.