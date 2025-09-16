Aksaray'da Hayvancılıkta Destekler Yetersiz, Fiyat İstikrarı Şart

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, "Destekler önemli ama tek başına yeterli değil. Asıl mesele fiyat istikrarını sağlamak" dedi.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak üreticilere verilen desteklerde istikrarın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Aktürk, özellikle Ziraat Bankası aracılığıyla verilen tarımsal ve hayvancılık kredilerinde sübvansiyon desteğinin üreticiye büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranı yüzde 70 civarında. Bunun yüzde 45'ini Hazine karşılıyor, kalanını üretici ödüyor. Piyasada yüzde 50 seviyesinde olan işletme kredilerinde ve hayvan alım kredilerinde 400 bin lirası faizsiz olmak üzere yaklaşık yüzde 10-11 seviyesinde faiz uygulanıyor. 1 milyon liralık kredi kullanan bir üretici en az 250-300 bin lira tutarında faiz desteğinden yararlanıyor. Bu da üreticimiz için çok ciddi bir katkıdır" dedi.

"Kuzu ve oğlak desteği i kiye katlandı"

Küçükbaş hayvancılıkta yıllardır uygulanan hayvan başı desteklerin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "Özellikle son iki yıldır kuzu ve oğlak desteğinin öne çıktığını ifade etti. Aktürk, "Geçen yıl 200 TL olan kuzu ve oğlak desteği 300 TL'ye çıkarıldı. 41 yaş altındaki genç yetiştiriciler ve kadınlara ise bu rakamın üzerine ek 210 TL daha verilerek toplam destekleme 510 TL'ye yükseltildi" diye ifade etti.

Ayrıca, 100 başın altında koyun veya keçisi bulunan aile işletmeleri için de özel bir düzenleme yapıldığını söyleyen Aktürk, "Bu işletmeler için kuzu ve oğlak desteği 600 TL olarak belirlendi. Yani küçük işletmeler önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artıştan faydalanıyor" dedi.

"Çoban desteği 81 bin TL'ye çıkarıldı"

Birlik Başkanı Aktürk, çoban desteğinin de ciddi oranda artırıldığını belirterek, "Geçen yıl 35 bin TL olan çoban desteği, bu yıl 81 bin TL'ye yükseltildi. Önceden sadece 100 baş ve üzeri koyunu olan işletmelere veriliyordu. Şimdi 200, 300 hatta 500 baş koyuna sahip işletmeler de bu haktan yararlanabiliyor. Ancak en az 150 kuzu veya oğlak küpeletme şartı getirildi. Bu da kayıt dışılığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım oldu" sözlerini kullandı.

"Asıl mesele fiyat istikrarını sağlamak"

Desteklemelerdeki artışın üreticiye nefes aldırdığını ancak maliyetlerdeki yükselişin en büyük sorun olduğunu vurgulayan Aktürk, "Geçen yıl 400-450 TL olan 20 kilogramlık yem torbası bugün 750-800 TL'ye çıktı. Bu, maliyetlerin neredeyse iki katına çıkması demek. Destekler önemli ama tek başına yeterli değil. Asıl mesele fiyat istikrarını sağlamak" diye konuştu.

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına da dikkat çeken Aktürk, "Biz kuzunun kilosunu 400 TL'ye kestiriyoruz. Aynı et restoranlarda 5 bin TL'ye, kasaplarda ise 800 TL'ye satılıyor. Bu farkın sorumlusu üretici değil. Aracıların kontrol altına alınması ve denetlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hayvan sayısının artması için ihracata yönelmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu hatırlatan Aktürk, sektörün geleceği için ihracatın artırılması gerektiğini dile getirerek, "Hayvan sayısının artması için ihracata yönelmemiz gerekiyor. Ancak yem maliyetleri yükseldikçe, işletmeler kapanmaya başladı. Son 2-3 yılda Aksaray'da çok sayıda işletmenin kapandığını gördük. Gençlerin kırsalda kalması için yeni projeler ve teşvikler şart. Üreticilerimiz büyük zorluklara rağmen ülkemiz için üretmeye devam ediyor. Desteklerin artırılması önemli ama sürdürülebilirlik için istikrarın mutlaka sağlanması gerekiyor" dedi.