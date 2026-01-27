Haberler

Aksaray'da Menü ile Kasa Fiyatı Tutmayan Restorana Para Cezası

Aksaray'da yapılan fiyat denetimlerinde bir restoranda menü ile kasa fiyatının uyuşmadığı tespit edildi. Tüketici aleyhine yapılan fiyat farklılıkları nedeniyle işletmeye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da fiyat denetimine çıkan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, menü ile kasa fiyatı farklı çıkan restorana yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uyguladı.

Aksaray'da temel gıda ve restoran sektörüne yönelik denetimler ramazan ayına sayılı günler kala hız kazandı. Aksaray Valisi Murat Duru'nun talimatıyla, Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy'un bizzat sahada yürüttüğü ani denetimlerde tüketici aleyhine yapılan fiyat farklılıkları tek tek incelendi.

Denetim sırasında bir restoranda menüde yer alan fiyatlarla kasa fiyatlarının uyuşmadığı görüldü. Fiyat farklılığının tüketici aleyhine olduğu belirlenen işletmeye yaklaşık 50 bin liraya yakın cezai işlem uygulandı.

Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, denetim sırasında işletme yöneticilerini uyararak vatandaşın korunması ve fırsatçılığın engellenmesi noktasında hassasiyetin artırıldığını belirti. Aksoy, "Bütün fiyatlar kapıda, menüde ve kasada aynı olacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
