Aksaray'da Filistin'e Destek İçin Hayır Panayırı Düzenlendi

Aksaray'da Filistin'e destek için hayır panayırı düzenleyen Kılıçaslan İlkokulu elde ettiği 67 bin 850 TL'lik geliri Filistin'e gönderdi.

Aksaray'da Kılıçaslan İlkokulu tarafından Filistin'e yardım gönderip destek olmak için hayır panayırı düzenlendi. Kılıçaslan İlkokul Müdürü Mehmet Aras öncülüğünde 3-H Sınıfı Öğretmeni Döndü Aksoy ve tüm öğretmenler tarafından organize edilen panayıra minik öğrenciler ve velileri de yoğun ilgi gösterdi. Veli ve öğrenciler tarafından evde hazırlanan pasta, kek, dolma gibi onlarca çeşit yiyecek hayır panayırında satışa sunuldu. Vatandaşlarında katıldığı panayırda satışa sunulan tüm yiyecekler kısa sürede satılarak tükendi. Elde edilen 67 bin 850 liralık gelir okul müdürü tarafından kayıt altına alındı. Toplanan gelir okul yönetimi ve velileri mutlu ederken, okul yönetimi tarafından para bir banka aracılığıyla Filistin'e gönderildi. - AKSARAY