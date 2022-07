Aksaray'da Esnaf, Her Yaz Yeniden Başlayan Yol Çalışmasına Tepkili: "15 Gündür İş Yapamıyoruz… Her Sene, Her Sene Çalışma Olmaz"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Ereğlikapı Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaf, Aksaray Belediyesi'nin her yıl yaz aylarında başlattığı altyapı, yol ve hafriyat çalışmasına tepki gösterdi. Esnaf, "15 gündür iş yapamıyoruz" dedi. Bir başka esnaf ise "Bu şekilde her sene, her sene çalışma olmaz. Her yaz bu yolda bir çalışma yapılıyor" diye konuştu.

Aksaray Ereğlikapı Mahallesi esnafı, Atatürk Bulvarı üzerinde her yıl yaz aylarında tekrar tekrar çalışma yapılmasına tepki gösterdi. Esnaf Hakan Darılmaz, "Bu şekilde her sene, her sene çalışma olmaz. Her yaz bu yolda bir çalışma yapılıyor. Koskoca bir pandemi dönemi geçti, hiçbir şey yapmadılar. Tam işlerin açılacağı, gurbetçilerin geleceği sezonda Aksaray Belediyesi bu güzergahta sürekli bir çalışma yapıyor. Burada 200'ün üzerinde esnaf var. Aksaray'ın bir ucundan bir ucuna Aksaray'ın en uzun caddesi burası" dedi. Esnaf Darılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ANA ARTERİ BAŞTAN BAŞA KAPATMIŞ"

"Benim 5 çalışanım var. Onların sigorta parasını ödeyemiyorum. Benim günlük maliyetim 35 bin TL ve ben günlük zarar ediyorum. Buradaki esnafın hepsi sıkıntılı. Şu yolların haline bir bakar mısınız? Böyle bir çalışma olabilir mi? Parça parça yolu yapın dedik, iş yerinin birini açın, dedik. Ulaşım yok yoldan kalkan inşaat tozu olduğu gibi iş yerlerimize doluyor. Türkiye'deki birçok şehre gidiyoruz. Büyük şehirlerde böyle çalışmalar yok. Adamlar öyle bir sistem yapmış ki, çalışacağı kadar alanı kapatıyor. Bir bölümünü yap bitir, onu aç… Bir tarafını kapat, bir tarafını aç."

"AK PARTİ'YE OY VERMEYEN NERDEYSE YOK AMA BIKTIK"

Ekonomi zaten esnafın belini büktü diyen Hakan Darılmaz, "Aksaray gurbetçi şehri. Bütün esnaf gurbetçinin gözüne bakıyor. Tam iş yapacağımız zaman, Aksaray Belediyesi yol ve altyapı çalışmalarına başlıyor. Kime şov yapıyorlar, çalışıyoruz imajı mı vermeye çalışıyorlar? Ben de AK Partiliyim. Ben de oy verdim. Gurbetçi bile şikayetçi" dedi.

Hakan Darılmaz, "Neymiş asfalt sezonu 6 ayda 8 ay arası oluyormuş. Çalışanlar saat 9.00'da gelip 6.00'da ayrılıyorlar. Aksaray Belediyesi ekipleri plansız programsız çalışıyor. Geçenlerde geldiler burayı kazdılar sonra, 'Tüh biz yanlış yapmışız' dediler. Bir hafta açık kaldı. Yazıktır, günahtır. Yapboz tahtasına döndürdüler. Milletin cebinden çıkıyor bu par. ya belediye çalışanları plana uymuyor ya da bir plansızlık var" dedi.

"15 GÜNDÜR İŞ YAPAMIYORUZ BİZE KİMSE SORMADI"

Aynı güzergahta işyeri olan esnaf Faruk Pekmezci, "Biz meyve sebze satıyoruz. Meyve-sebze tozdan ölüyor. Manav reyonu zaten 2-3 günlük ürünlerim bulunduğu, tarihli satış yaptığımız ürünlerdir. Zaten pahalı malzeme, bu zararı kim karşılayacak? Bir yeri bitir, bir yerin asfaltını at. Ondan sonra öbür tarafa geç. Fuzuli masraf yazık günahtır. Bir gel vatandaşa sor, esnafı bir gez. Halini hatırını bir sor. Neredesin? Hani hiçbir yerde yoksun" dedi. Pekmezci, şunları söyledi:

"Esnaf zaten kan ağlıyor. Kendi kafalarına göre iş yapıyorlar. Burada yüzlerce esnafa gelip, bilgilendirme yok. Sorma yok. Fikir alma yok 15 gündür iş yapamıyoruz. Bugün bir kasa sebze 200-250 milyon (200-250 bin lira) tutuyor. Hiç değilse yazın iş yaparız diye bekliyoruz, ama bunların sürekli aynı güzergah üzerine yaptıkları yol çalışmalarından dolayı hepimiz çok perişanız. Yazın burada iş mi yapılır? Başka şehirlere gidiyoruz, bakıyoruz. Adamlar şehir yapmış. Biz burada dönüyoruz dönüyoruz, aynı işi yapıyoruz. Artık şu esnafın yakasından bir düşün, dükkan kiramızı ödeyemedik. 5 kişiyle çalışıyorduk ikisini işten çıkarmak zorunda kaldık. Trafik zabıtaları ne iş yapar? Gidiyorlar semt pazarlarında saklanıp çay içiyorlar. Yolu boş yere kapatacağınıza zabıtalarınızı çalıştırın, trafik akışını sağlayın."

"ÖNLEM ALMIYORLAR"

Kaldırım ve yol çalışmalarında belediyenin hiçbir yol güvenlik önlemi ve kaldırım güvenlik önlemi almadığını da belirten Pekmezci, "Vatandaş kaldırımdan ve yollardan geçerken tehlikelerle yüz yüze. Düşse kolunu, bacağını kırsa ya da bir yeri yaralansa bu adamın zararını kim karşılayacak? Yapboz tahtasına döndürdüler biri söküyor, biri yapıyor" açıklamasında bulundu.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP BİTİRSİNLER"

Emekli Hicabi Çeçen de, "Aksaray, Aksaray olalı böyle bir çalışma, böyle bir rezalet görmedi" diyerek şunları söyledi:

"70 yaşındayım ben. 3 vardiya çalışır, gece gündüz çalışır. Nereden gidecek, nereden geleceğiz. Biz de şaşırdık. Arabaları dağlardan, taşlardan geçiriyoruz. Bu hizmet gece gündüz yapılıp bir an evvel bitirilecek. Bunca insan mağdur edilmeyecek. Neticede yapılıyorsa buradaki esnaftan toplanan çevre temizlik vergisiyle, bizim paramızla yapılıyor. Böyle bir rezillik görülmedi. Tozdan dükkanımıza giremiyoruz. Esnaf alışveriş yapacak müşteri bulamıyor. Çamurdan çukurdan geçemiyor."

"ÇANTAYI ALAN GELİP BELEDİYE BAŞKANI OLUYOR"

Çocuk ürünleri satan İbrahim Ethem ise "Kaldırımdan insanlar geçecek ki iş yerimize gelecekler. Ben çocuk ürünleri satıyorum, tozdan içerideki bütün ürünlerim perişan halde. Zaten iş yok. Aksaray Belediye Başkanı seçileli 3 yılı geçti, bir gün esnafın içine girip de derdini sordu mu? Eline çantayı alan Aksaray'a geliyor, Belediye Başkanı oluyor. Bırakın da Aksaray'ın halkından birisi olsun derdini bilsin, sıkıntısını bilsin. Gelsin bir aydır yağmur yağışı yoktu, hiçbir çalışma yapmadılar. Sırf şov yapmak için çalışıyormuş gibi gösteriyorlar kendilerini. Zor durumdayız" dedi.