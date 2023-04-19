Aksaray'da camiler bayram namazına hazırlanıyor

Ramazan bayramı öncesinde şehir genelinde hazırlıklara devam eden Aksaray Belediyesi camilerde de temizlik çalışmalarına başladı.

Vatandaşların huzurlu bir şekilde Ramazan bayramını idrak etmeleri için mezarlıklarda, park bahçelerde, toplu ulaşım alanında ve şehrin birçok noktasında tedbir çalışmaları alan Aksaray Belediyesi ekipleri, camileri de ihmal etmedi. Kent merkezindeki camilerde başlatılan temizlik çalışması ile camiler bayram namazına hazır hale getirilmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve gelmesi ile oluşturduğu cami temizleme ekipleri yıl boyunca kent merkezindeki camilerde rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyordu. Yaklaşan bayram öncesi çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler 48 mahallede bulunan camilerde çalışmalarını sürdürüyor. Cami temizleme ekibinin yaptığı çalışmalarla vatandaşlara gönül rahatlığı ile ibadet etme imkanı sağlamanın yanı sıra din görevlilerinin de işleri kolaylaştırılıyor. Camilerde başlatılan temizlik çalışmaları çerçevesinde cami halıları başta olmak üzere ahşap yüzeyler kapı pençeler ve cami dışındaki abdesthanelerde de temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. - AKSARAY