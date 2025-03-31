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Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti

Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aksaray'da şeker toplamaya çıkan ve sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde dün evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü. Su dolu kanala düşen küçük çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu. 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından Sinan'ın cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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