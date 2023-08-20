Aksaray'da 5 katlı binanın çatısında ölüme meydan okurcasına çalıştılar

Aksaray'da 5 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katında hiçbir güvenlik önlemi almadan ölüme meydan okurcasına çalışan işçiler, görenleri hayrete düşürdü. Uzmanlar işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışma yapmalarının iş cinayeti olduğunu söyledi.

Aksaray'da hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katında çalışma yapan inşaat işçileri görenleri hayrete düşürdü. Hacılar Harmanı Mahallesinde bulunan bir inşaatta kameraya yansıyan görüntülerde, eğimli bir çatıda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçilerinin adeta canlarını hiçe saydığı görülüyor. Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da sıcaklıkların da getirebileceği olumsuzluklara rağmen tehlikeli çalışmayı sürdüren inşaat işçileri, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek zorlanarak çalıştı. Tüm bu yaşananlar kameralara yansıdı.

"Bu bir iş cinayetidir"

İşverenlerin az sayıda olan kalifiye işçilere yaptırım uygulayamadığından bahseden İş Güvenliği Uzmanı Selim Duran (44), yasaların ve kanunların çok güzel olmasına rağmen mekanizmanın çalışmadığını ve bunun bir iş cinayeti olduğunu söyledi. İş Güvenliği Uzmanı Selim Duran, bir önlem alınmazsa bu iş cinayetlerinin devam edeceğini belirterek, "Bizlerde iş güvenliği uzmanı olarak bu konudan mustaribiz. Yapılması gereken en önemli şey şu, öncelikle şehrimizde daha sonra ülkemizde birçok 'iş kazası' diye geçen süreçlerin asıl adı iş kazası değil iş cinayeti olduğunu söylüyoruz. Bu bir iş cinayetidir. Aslı cinayettir. Onun için adli makamlarla beraber başlıyor bu süreçler. İşverenler iş güvenliği tedbirlerini almamakla ve aldırmamakla yükümlü olmakla beraber işçilerde uymakla yükümlü olmasına rağmen bu mekanizma çalışmamakta. Sebebi şu; işçilerin bulunmaması. Yani piyasada kalifiye işçilerin az olmasından kaynaklı işverenler işçilere yaptırım uyguladıklarında iş güvenliği kurallarına uymadıklarında otomatik olarak inşaatlarda veya diğer sektörlerde işçi bulamıyorlar. Bu döngü devamlı olduğu sürece de iş kazası değil iş cinayeti olmaya devam edecek" dedi.

"Güvenlik değil, danışman rolünde çalışmaktayız"

Denetlemeler hakkında bilgiler veren İş Güvenliği Uzmanı Selim Duran, "Denetleme mekanizması şöyle; bizler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı olmakla beraber çalışmaktayız. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz bizleri ve kendi müfettişlerini denetim amacıyla sahaya göndermekte. Fakat sahayla ilgili yaptırımlar ceza ile beraber ortaya çıkıyor. Bu süreçte de bizler daha çok danışman rolünde çalışmaktayız. İşverene danışman, danışan olmaktayız. İşçinin de aynı şekilde. Bu yaptırımların, eğer ki bu işin çözülmesi için ortak sağlık güvenlik birimleri ile işverenlerin arasındaki para hususunun kaldırılması gerekir" şeklinde konuştu.

"Yasalarımız çok güzel fakat uyulmuyor"

Yasalara uyulmadığının da altını çizen Duran, "6331 sayılı iş kanunu, 4857 SGK kanunu ile beraber yasalarımız çok güzel, fakat işleyiş ve yasalara uyma ile ilgili sorunlar yaşandığı için zaten iş kazaları ve iş cinayetleri oluyor. Eğer ki bunlara uyulursa, işveren bunları uygulayıp işçi de uyduğunda hiçbir sorun çıkmayacağı kanaatindeyiz. Yasalarımız var fakat uygulama yok, uygulamamız sıfır. Aynı zamanda denetleme mekanizmamızda çalışmıyor. İş cinayetleri de bu noktadan devam ediyor" diye konuştu. - AKSARAY