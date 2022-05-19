Aksaray'da 19 Mayıs kutlamaları - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aksaray'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen kutlama etkinlikleri Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve 15-22 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerinin tanıtımları yapıldı. Törende 2021-2022 spor sezonunda çeşitli branşlarda başarı gösteren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından etkinlikler halk oyunları gösterisi ile devam etti. Halk oyunlarının ardından Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarı gösteren sporcular branşlarında gösteri yaptı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki etkinlikler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel