Aksaray'da 10 Yıl Önce Karısını Öldüren Şahıs Saklandığı Ahırda Yakalandı
ANKA - Yerel
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Aksaray'da Aralık 2012 tarihinde, evli olduğu Kimya Şahan'ı öldüren Demirel Şahan, saklandığı ahırda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan cezaevine konuldu.
KEMAL ONUR ATALAY
Aksaray'da Aralık 2012 tarihinde, evli olduğu Kimya Şahan'ı öldüren Demirel Şahan, saklandığı ahırda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan cezaevine konuldu.
Aksaray'da 10 yıl önce karısını öldüren ve "Çocuğa Nitelikli Cinsel İstismar" suçu ile birlikte müebbet hapis cezası ile aranan hükümlü Demirel Şahan, Jasat'ın operasyonu ile saklandığı ahırda yakalandı.
AHIRDA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Yakalanan hükümlü Demirel Şahan, İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, eşini öldürmekten ve "Çocuğa Nitelikli Cinsel İstismar" suçlarından müebbet hapis cezası ile arandığını belirledi. Şahan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından işlmleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.
ANKA / Yerel