Aksaray'da 10 Yıl Önce Karısını Öldüren Şahıs Saklandığı Ahırda Yakalandı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da Aralık 2012 tarihinde, evli olduğu Kimya Şahan'ı öldüren Demirel Şahan, saklandığı ahırda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan cezaevine konuldu.

Aksaray'da 10 yıl önce karısını öldüren ve "Çocuğa Nitelikli Cinsel İstismar" suçu ile birlikte müebbet hapis cezası ile aranan hükümlü Demirel Şahan, Jasat'ın operasyonu ile saklandığı ahırda yakalandı.

AHIRDA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Cinayet, Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Kırımini Köyünde 26 Aralık 2012 tarihinde işlenmişti. Edinilen bilgiye göre, Aralık 2012'de Demirel Şahan (33) tartıştığı eşi Kimya Şahan'ı (32) öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan Demirel Şahan'ın yakalanmasına ilişkin 6 aydır geniş çaplı araştırma ve soruşturma yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ( Jasat ) dedektifleri yaptığı istihbari çalışmayla şahsın Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde bir ahırda saklandığını tespit etti. Bunun üzerine JASAT dedektifleri tarafından ahıra yönelik yaptığı operasyonda Şahan, ahır içine yapılmış gizli bir bölmede yakaladı.

Yakalanan hükümlü Demirel Şahan, İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, eşini öldürmekten ve "Çocuğa Nitelikli Cinsel İstismar" suçlarından müebbet hapis cezası ile arandığını belirledi. Şahan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından işlmleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Yerel