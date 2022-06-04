Aksaray Ağaçörenli Malulen Emekli Vatandaş: "800 Lirayla Geçinecek Biri Varsa Gelsin" - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY - ENES CAN ÖZMEN

Aksaray Ağaçören'de CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e derdini anlatan malulen emekli vatandaş, "İyiyiz ama rahatsız durumdayız, zamdan rahatsızız. Şeker olmuş bin 400 lira, un olmuş 600 lira. Benim emekliliğim 800 lira, bir torba şeker etmiyor. Başka gelirim de yok" diye yakındı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Aksaray'daydı. Milletvekilleri, Ağaçören ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

"EMEKLİLİĞİM 800 LİRA, BİR TORBA ŞEKER ETMİYOR"

Ağaçörenli emekli bir vatandaş milletvekillerine "İyiyiz ama rahatsız durumdayız, zamdan rahatsızız. Şeker olmuş bin 400 lira, un olmuş 600 lira. Benim emekliliğim 800 lira, bir torba şeker etmiyor. Başka gelirim de yok hiçbir gelirimiz yok" dedi.

"800 LİRAYLA GEÇİNECEK BİRİ VARSA GELSİN"

Emekli maaşının malulen emeklilik nedeniyle bağlandığını söyleyen vatandaş, yanındaki emekli arkadaşını göstererek şöyle devam etti:

"Ben bypass ameliyatı oldum kalpten, çalışamıyorum. Bu yanımdaki de benim gibi rahatsız bu da 860 lira alıyor bu da aç. Açım tabi, birini buluyorsak birini bulamıyoruz. 800 lirayla geçinecek biri varsa gelsin."

ANKA / Yerel