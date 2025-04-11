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Aksaray'a Nisan Ayında Kar Yağdı

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Aksaray'da Nisan ayının başında etkili olan kar yağışı, şehir merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar manzaralarını ölümsüzleştirirken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Nisan ayına girişle birlikte sıcak havalar beklenirken, Aksaray'ı kar yağışı beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla yağan kar yağışı, şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Geçtiğimiz gün ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı, sonrasında kent merkezini de etkisi altına aldı.

Aksaraylılar, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca devam ederek kısa sürede cadde ve sokakları örttü. Kar manzarasını gören vatandaşlar, bu anı kaçırmamak için cep telefonlarından fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada kar görüntüleri yayılırken, yetkililer de trafiğin ve günlük yaşamın etkilenmemesi için teyakkuzda.

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada şehir genelinde şu ana kadar herhangi bir yol erişime kapanmadığı belirtildi. Yetkililer, yağışın devam etmesiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olma uyarısı yaparak, özellikle sürücülerin buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışa karşı daha önce uyarılarda bulunarak, vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapmış ve sıcaklıkların mevsim normallerinin epey altına düşeceğini belirtmişti.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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