AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı - Haberler

AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı AKP’nin 22 Mayıs'ta Adana’da düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni’ne katıldıktan sonra Konya’ya dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde'de kaza yapmış, 3 öğrenci hayatını kaybetmiş 41 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs şoförü Hasan A., tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede bugün tutuklandı. ENES CAN ÖZMEN AKP'nin 22 Mayıs'ta Adana'da düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni'ne katıldıktan sonra Konya'ya dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde'de kaza yapmış, 3 öğrenci hayatını kaybetmiş 41 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs şoförü Hasan A., tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede bugün tutuklandı. AKP Gençlik Kolları'nın 22 Mayıs'ta düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Bir Gençlik Şöleni'ni için Adana'ya giden ve şölenin ardından Konya'ya dönmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan 42 C 0641 plakalı otobüs, sabahleyin Niğde Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan sürücü Hasan A. işlemlerin ardından bugün Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ANKA / Yerel AK Parti gençlik Adana Yerel Haberler

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