AKP'li Olduğunu Söyleyen Vatandaştan Babacan'a: "Siz Ne Zaman Ekonomiden Ayrıldınız, Ekonomi Battı"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon’da yaptığı miting sonrasında alandaki vatandaşlarla sohbet etti. AKP’li olduğunu söyleyen bir vatandaş, Babacan’a “Çok koyu, fanatik Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım ama şunu diyebilirim; siz ne zaman ekonomiden ayrıldınız, ekonomi battı” dedi.

ESRA NUR PERVAN

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı miting sonrasında alandaki vatandaşlarla sohbet etti. AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, Babacan'a "Çok koyu, fanatik Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım ama şunu diyebilirim; siz ne zaman ekonomiden ayrıldınız, ekonomi battı" dedi.

Beşinci mitingini dün Trabzon'da yapan Ali Babacan, miting sonrasında alandaki bazı vatandaşlarla sohbet etti. Trabzonlu bir vatandaş, ekonominin 20 yılda dibe battığını belirterek Babacan'a şunları söyledi:

"20 YILDA BATTIK, İNDİK DİBE"

"Aldığım maaş 720 dolardı, şimdi 300 dolar alamıyorum. 25 sene kamuda çalıştım, kamudan emekliyim. Fatih Sultan Mehmet ne demiş; 'İstanbul'u kazandım ama Trabzon'u kazanamadıktan sonra hiçbir anlamı yok'. Siz Trabzon'u kazandınız, Allah yolunuzu açık etsin. Ben istemezdim siyasete girmeni ama bunu da birileri yapacak. Ben DEVA'cı değilim ama bugünden sonra DEVA'cı olabilirim. O kadar konuştun da bir kötü söz çıkmaz mı ağzınızdan. Bilirsin, demokrasi şehri Trabzon. Ben, bugün ışık gördüm. Meral Hanım ilk seçimde buraya geldi; bu kadar kalabalık, bu kadar heyecan yoktu. Sende ben bunu gördüm. Hep 'Allah' diyoruz ama görüyorsun, 20 yılda battık, indik dibe. 700 dolardan düştük 300 dolara, mahvolduk. Tüp 80 liraydı, oldu 350 lira. Sana güveniyorum."

"BU ÜLKEYİ PERİŞAN ETTİLER, SATTILAR"

Emekli matematik öğretmeni olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise "Bu ülkeyi perişan ettiler, sattılar. Adamın birisi bana diyor ki 'Yol yaptı'. Babasının parasıyla yapmadı onları. Kimin parasıyla oldu? Senin, benim paralarımla oldu. Bu ülkeye hizmet ediyorum ben. Benim çocuklarım sana da hizmet veriyor" dedi.

"SÜLEYMAN DEMİREL'İN PROGRAMINI İNSANLARA SATIYOR"

Diğer bir vatandaş da "Tayyip Bey aldı, şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in programını insanlara satıyor. Ne diyor rahmetli Süleyman Demirel, sen hatırlamazsın belki, ben hatırlıyorum, "Araba anahtarı vereceğim, bir tane ev anahtarı vereceğim" diyordu. Kimseye vermedi, ben şahidim. Rahmetli Süleyman Demirel'in projesi, bunları deyin orada Allah aşkına" diye konuştu.

"SİZ NE ZAMAN EKONOMİDEN AYRILDINIZ, EKONOMİ BATTI"

AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Çok koyu, fanatik Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım ama şunu diyebilirim; siz ne zaman ekonomiden ayrıldınız, ekonomi battı. Dediğim kelime şudur; ekonomiden ayrıldınız, battık. Ben, koyu Tayyip Erdoğancıyım, kafamı kesseler yine ayrılmam. Siz ayrıldınız, ekonomi bitti. Ama dersen ki 'Neredesin', yine Tayyip'e oy vereceğim, hayranıyım. Oy verir vermem, ayrı konu; ben, sizin hakkınızı da yemiyorum onun hakkını da."