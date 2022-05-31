AKP Eskişehir Milletvekili Avcı: "Çimlere Basmak da Yoga Yapmak da Yasak Değil" - Haberler

ÖZGE ZAİM

AKP Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, vakıf sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlara izin verilmediğine ilişkin görüntüler için; "O gün burada çalışan bir arkadaşımız, 'Burada CİMER'e şikayet var' diye söylendiği için kendisine, herhalde yanlış anlamış. Yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Heyeti Başkanı olarak diyorum ki; çimlere basmak da yoga yapmak da yasak değil. Yürümek de yasak değil. Koşmak da yasak değil" açıklamasını yaptı.

Çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil, doğum günü kutlamak da yasak değil, rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil" dedi.

AKP Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, vakıf tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan yurttaşların, etkinliklerinin izinli olmadığı gerekçesiyle engellenmek istendiğine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Avcı, şunları söyledi:

"CİMER'e bir vatandaş bir şey yazmış, şikayet dilekçesi yazmış. O şikayet dilekçesini CİMER, ilgili kurum olarak valiliğe Bu şikayet dilekçesini CİMER ilgili kurum olarak valiliğe göndermiş. Valilik de bize göndermiş. Biz de oraya bir cevap yazmışız. Bizim için bir sorun yok cevabı vermişiz. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti'nin bir kararı var. Ne buradaki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var.

Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, 'Burada Cimer'e şikayet var' diye söylendiği için kendisine, herhalde yanlış anlamış. Bu konuşma görüntülenmiş. Belli ki bir ön hazırlık ile gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Heyeti Başkanı olarak size diyorum ki, çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil. Yürümek de yasak değil. Koşmak da yasak değil. Doğum günü kutlamaları yapmak da yasak değil. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil.

Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bütün faaliyetler bütün vatandaşlarımıza açık. Onun dışında etkinlik düzenlemek isteyen, organizasyon yapmak isteyen kuruluşlar; ister kamu kuruluşu olsun isterse sivil toplum kuruluşu olsun veya ticari kuruluşlar bir şey yapmak isterse bizi bilgilendirmek zorundalar. Çünkü faaliyetlerle bir çakışma olmasın. Başka kurumların faaliyetleri ile çakışma olmasın. Aynı yerde insanlar; 'piknik mi yapacağız?', 'yoga mı yapacağız' tartışmalarına girmek zorunda kalmasınlar diye, bizi bilgilendirsinler."

Avcı, bir gazetecinin Eskişehir'de Anadolu Fest dahil tüm etkinliklerin yasaklanması ile ilgili sorusuna ise yanıt vermedi.

ANKA / Yerel