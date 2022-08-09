Haber : AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

 - Güncelleme:
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdiği, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi ( Akom )'dan yapılan açıklamada, İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdiği, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Akom'dan yapılan açıklamada, "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.
Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin etkili olması bekleniyor
Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağanak Yağmur İstanbul AKOM Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title