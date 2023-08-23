Akıllı kavşakta incelemelerde bulundular

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve beraberindekiler, çalışmaları devam eden akıllı kavşakta incelemelerde bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve beraberindekiler, çalışmaları devam eden akıllı kavşakta incelemelerde bulundu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü'ne alternatif olarak yapılan çelik köprü ve akıllı kavşakta incelemelerde bulundu. Hayata geçirilecek olan köprüye 2023 Köprüsü, akıllı kavşağa da Ayyıldız Kavşağı isminin verildiği öğrenildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "'2023 Köprüsü' ve 'Ayyıldız Kavşağı'mızda sona yaklaşıyoruz. Şehir merkezimizde bir süredir çalışmaları devam eden ve artık sona yaklaştığımız '2023 Köprüsü' ve 'Ayyıldız Kavşağı'nda incelemelerde bulunduk. Zonguldak'ımıza değer katacak projelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK