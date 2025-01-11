Akif Torun Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Akif Torun atandı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Torun 1977 tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğdu. İlköğretimini Gölbaşı Harmanlı İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Torun, lise eğitimini Mersin Anamur Lisesi'nde bitirdi. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Eğitim Fakültesi-Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitiren ve 1999 yılında öğretmen olarak göreve başlayan Torun, 2018 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü tamamladı. 2020 Yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan Torun, çeşitli okullarda okul müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde yer aldı. Torun'un aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevini yaptığı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN