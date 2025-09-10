AKİB, Hollanda'da Temsilcilik Açıyor

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimi kararıyla kısa süre içinde Avrupa'da önemli bir adım daha atılarak, 20 Eylül'de AKİB Hollanda temsilciliği açılıyor.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Avrupa'da yaşayan Kayserili iş insanlarının birlik çatısı altında giderek daha fazla kenetlendiğini vurguladı. Hızar, önümüzdeki süreçte beş Avrupa ülkesinde temsilciliklerin açılacağını, bu adımların ilkini de Hollanda'nın oluşturduğunu söyledi. Hızar sözlerine şu şekilde devam etti :

"Eylül ayı sonuna kadar beş Avrupa ülkesinde temsilcilik açılış görüşmelerimizi ve temaslarımızı tamamlamış olacağız. Hollanda temsilciliğini 20 Eylül'de açıyoruz."

Hızar, yazılı açıklamasında özellikle AKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji ile Dijitalleşme Komisyonu Başkanı ve Hollanda Temsilcisi de olan İmdat Karataş'ın Hollanda'daki çalışmalara verdiği katkıya teşekkür etti. Ayrıca yoğun temas ve ziyaretlerde destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine ve yol arkadaşlarına da minnettarlığını ifade etti. Hızar, "Avrupa'da yaşayan 400 bin Kayserili hemşehrimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda farklı ülkelerde de AKİB irtibat bürolarını açacağız. Bilinçli ve sağlam adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Hızar, açıklamasında, "Kayseri'nin simgesi olan Saat Kulesi'nden sonra Hollanda'da açacağımız irtibat ofisinin de şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. AKİB Yönetimi, Kayseri'yi seven, ülkesine sevdalı ve devletine bağlı iş insanlarıyla Avrupa'daki varlığını büyütmeye kararlıdır" dedi. - KAYSERİ