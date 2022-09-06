Akhisar, Kurtuluşun 100.Yılını Coşkuyla Kutladı

Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu, 6 Eylül Akhisar’ın Kurtuluş Günü için seslendirdiği şarkı ve marşlarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Dinletinin ardından, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurs alan çocuklar tarafından açılan sergiler gezildi.

Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu, 6 Eylül Akhisar'ın Kurtuluş Günü için seslendirdiği şarkı ve marşlarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Dinletinin ardından, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurs alan çocuklar tarafından açılan sergiler gezildi.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, 6 Eylül Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen programa CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, meclis üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUK KOROSUNDAN ŞARKILAR VE MARŞLAR DİNLENDİ

İlk olarak Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu, Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı dolayısıyla hazırladıkları şarkı ve marşları coşkulu bir şekilde seslendirdi. Katılımcılar, çocuk korosunun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Daha sonra Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocuk kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. Sergi sonrasında eğitim alan kursiyerlere sertifikaları Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu tarafından verildi.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.