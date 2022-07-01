Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi'

Akhisar Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve yaz boyu sürecek 'Yetişkinlere Masal Gecesi' etkinliği dün başladı.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yetişkinlere Masal Gecesi' etkinliği, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Masal anlatıcısı Esra Füzün Akhisarlılara masal dolu bir akşam yaşattı. Müzisyen Mehmet Öztürk bağlamasıyla geceye eşlik etti. İlki gerçekleştirilen gecede bir dünya masalı bir de Anadolu masalı anlatıldı. Anlatıcı Esra Füzün, şunları söyledi:

"Masallarla yetişkinleri buluşturmak modern çağda çok kolay değil. Neyse ki popüler olduk. Kültürel mirasımızın en önemli ögesi olan "anlatıcılık" doğuda var olmuş, çünkü doğu söz toplumudur. Bizde de söz çok güçlüdür. Bugün batıda sanat haline dönüşmüş olan anlatıcılık bizim için kültürel mirasın aktarımında en önemli ögedir. Ben 4 yıldan bu yana masal anlatıcılığı yapıyorum, hikaye anlatma sanatını icra etmeye çalışıyorum, bir çok yerde masallar anlattım, çocuklarla ve yetişkinlerle buluştum. Burada sizinle buluşmamı sağlayan, bu alanı bize açan, değerli Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve yönetimine de çok teşekkür ediyorum."

Yaz boyunca ayda bir Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlikler; kültür, sanat ve edebiyatı Akhisarlılarla buluşturacak.

ANKA / Yerel