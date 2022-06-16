Akhisar'da Trafolar Sanat Eserine Dönüşüyor

Akhisar Belediyesi, ilçe genelindeki trafoları ve boş duvarları sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Kentin farklı noktalarındaki görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak için çalışmalar yürüten Akhisar Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını ve boş duvarları sanatla buluşturdu. Tespit edilen noktalar, mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temalara göre tasarlanarak boyandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimizde kötü görünüme sahip trafolar ve elektrik panoları sanatla yeniden hayat buluyor ve güzelleşiyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ederim. Şehrimizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel