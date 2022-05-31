Akhisar'da Bale Gösterisi - Haberler

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Akhisar'da Bale Gösterisi

ANKA - Yerel
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Akhisar'da Bale Gösterisi

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde bale eğitimi alan kursiyerler, Parkiçi Sinema Salonu’nda yılsonu gösterisi düzenledi.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bale eğitimi alan kursiyerler, Parkiçi Sinema Salonu'nda yılsonu gösterisi düzenledi.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen bale kursuna katılan balerinler sahneledikleri gösterilerle beğeni topladı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan balerinler çeşitli figürlerle dans gösterileri sundu. Eğitmen Jülide Kızılırmak ve Akif Kızılırmak önderliğinde gösteriye hazırlanan balerinler performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

"ŞEHRİMİZDE ÇOCUKLARIMIZIN SANATLA BULUŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gece sonunda Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, günün anısına eğitmenlere çiçek takdim ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Akhisarlı çocukların ve gençlerin sanatla buluşması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Geçen sene Akhisarımıza kazandırdığımız Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizde bale eğitimi alan çocuklarımızın bu akşam sergiledikleri gösteri muhteşemdi. Şehrimizde çocuklarımızın sanatla buluşmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Uğur Mumcu Akhisar Sinema Bale Yerel Haberler

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