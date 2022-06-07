Akhisar'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hem merkez hem de kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi 258 sokakta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, çalışan personele kolaylıklar dileyerek vatandaşlara asfalt programı hakkında bilgi verdi.

Asfalt serim çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam ettiğini belirten Başkan Dutlulu, " Cumhuriyet Mahallesi 258 sokakta devam eden asfalt çalışmalarımızı yerinde inceleyerek, mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Cumhuriyet Mahallemizde hem sıcak hem de soğuk asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Daha sonra Efendi ve Ulucami Mahallelerimizde asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Gücümüz ve imkanlarımız dahilinde hiç durmadan asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ANKA / Yerel