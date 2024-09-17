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Akhisar'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, saat 14.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan yerin 17.73 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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