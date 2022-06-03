Akhisar Belediyesi, Ücretsiz Süt Dağıtımına Devam Ediyor - Haberler

Akhisar Belediyesi, 3 yıldır devam ettirdiği Süt Kuzusu projesi kapsamında ücretsiz süt dağıtımına devam edeceğini ancak yüzde 172'lik zammın ardından dağıtımların 5 litre değil 4 litre olarak yapılacağını duyurdu.

Süt fiyatlarına gelen zamların ardından Süt Kuzusu hizmeti ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Başkan Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Süt fiyatları son 3 yılda yüzde 172 oranında zamlandı; ama biz şehrimizdeki çocuklarımıza sütü ÜCRETSİZ olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Hem süt üreten kooperatifleri destekliyoruz hem de çocuklarımızı sağlıklı sütlerle buluşturuyoruz.

Süt Kuzusu hizmetimize başladığımızda alış fiyatımız 4.95 TL iken, hükümetin son zamlarından sonra süt fiyatı 13.48 TL oldu.

Zamlarla birlikte artan fahiş fiyatlar sebebiyle Akhisar Belediyesi olarak, Süt Kuzusu hizmetimizi sonlandırmak yerine çocuklarımızın bu hizmetten mahrum kalmaması için ücretsiz dağıttığımız sütlerimizi 5 litreden 4'e düşürme kararı aldık.

Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyoruz."

ANKA / Yerel